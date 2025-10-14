Bereits 94 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren

Österreich hat seinen Erneuerbaren-Anteil am Stromverbrauch im Vorjahr auf 94 Prozent gesteigert. Das geht aus dem am Dienstag in Wien präsentierten EAG-Monitoringbericht der Energie-Regulierungsbehörde E-Control hervor. Nach einem leichten Verbrauchsanstieg legte zugleich die Bruttostromerzeugung – inklusive Pumpspeicher – deutlich zu.
Die Wettbewerbssituation am Strommarkt habe sich nach der Energiekrise ebenfalls verbessert, betonte E-Control-Vorstand Alfons Haber. Das Monitoring beleuchtet die Zielpfade des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG): bilanziell 100 Prozent Erneuerbarenstrom bis 2030, zusätzlich 27 Terawattstunden (TWh) Erzeugung aus Erneuerbaren sowie 5 TWh erneuerbares Gas am Gasabsatz. „Wettbewerb und Versorgungssicherheit bleiben unerlässlich – genauso wie die Umsetzung der Energiesystemwende“, so Haber.
Die Bruttostromerzeugung inklusive Pumpspeicher erreichte 2024 70.861 Gigawattstunden (GWh). Die installierte Erneuerbaren-Leistung wurde gegenüber 2020 netto um 7906 MW ausgebaut (ohne Pumpspeicher), die erzeugten Erneuerbaren-Mengen stiegen um 12.241 GWh – je nach Wasser-, Wind- und Sonnenjahr teils deutlich schwankend.
Wind und Photovoltaik legten kräftig zu
In der Ökobilanzgruppe der OeMAG (Abwicklungsstelle für Ökostrom) nahm die abgenommene Menge von 2595 GWh (2023) auf 4617 GWh (2024) zu. Die von der OeMAG vertraglich gebundene Leistung wuchs von 1556 auf 2656 MW. Den kräftigsten Mengenanstieg verzeichnete Windkraft, Photovoltaik legte ebenfalls deutlich zu. Nach dem Marktpreishoch laut Ökostromgesetz im 4. Quartal 2022 sanken die Marktpreise 2023/24 wieder, wodurch vermehrt Anlagen ins Fördersystem zurückkehrten.
Über die EAG-Marktprämie wurden 2024 insgesamt 3092 GWh gefördert, basierend auf 1897 MW installierter Leistung – überwiegend Wind (883 MW) und PV (804 MW). Ausbezahlt wurden dafür 115 Millionen Euro. In der Marktpreisbilanzgruppe stiegen abgenommene Mengen von 1478 auf 1664 GWh; die Leistung erhöhte sich von 2405 auf 2497 MW.
Haushalte zahlen im Schnitt 60 Euro Erneuerbarenförderung
Die Förderkosten für Endkundinnen und Endkunden blieben gedämpft: 2023 war der Erneuerbaren-Förderbeitrag bei 0 Cent/kWh, 2024 wurden Förderbeitrag und -pauschale aus dem Bundesbudget finanziert. 2025 zahlen Haushalte im Schnitt rund 60 Euro für die Erneuerbarenförderung. Für einkommensschwache Haushalte würde eine Deckelung bei 75 Euro pro Jahr greifen.
Rund 3900 Energiegemeinschaften
Deutlich zugelegt hat das Modell der Energiegemeinschaften: Waren Mitte 2023 erst 364 Erneuerbare-Energiegemeinschaften (EEG) in Betrieb, so waren es mit Jahresende 2024 bereits 2618 und Mitte 2025 3868 – den größten Zuwachs verzeichneten Niederösterreich und Oberösterreich. Ergänzend wurden 2024 unter anderem 2130 MW PV und 196 MW Wind neu installiert.
Basierend auf den Erfahrungen der Vergangenheit müssten nun die gesetzlichen Grundlagen für Energiegemeinschaften adaptiert und in anderen Bereichen klare Regelungen gefunden werden, sagte E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch. Gerade für Energiegemeinschaften seien zeitnahe und korrekte Abrechnungsdaten wichtig. Doch obwohl die Smart-Meter-Abrechnung abgeschlossen sei, seien Daten nicht immer zu 100 Prozent verfügbar. „In diesem Bereich hätte die ElWG-Novelle entsprechende Klarstellungen liefern sollen“, bedauert Urbantschitsch das noch immer fehlende Gesetz.
Rückstand beim Ziel für erneuerbare Gase
Beim Ziel für erneuerbare Gase bleibt der Rückstand groß: 2024 wurden weniger erneuerbare Gase ins Netz eingespeist. Aufgrund des gesunkenen Gasverbrauchs lag der Anteil dennoch bei 0,16 Prozent. Für mehr Dynamik brauche es neben dem ausstehenden Erneuerbare-Gas-Gesetz eine langfristige Strategie zu Bedarf und Einsatz der Gase, betonte Urbantschitsch. Es habe sich gezeigt, „dass potenzielle Anlagenerrichter weiterhin auf das Erneuerbare-Gas-Gesetz warten.“
Im Ausblick spricht die E-Control von einem statistischen Höchstwert bei Erneuerbaren – zugleich bringe der starke Zubau im Sommer Überangebote und negative Preise. Schlüssel seien Speicher, flexible Lasten und kurzfristige Märkte sowie der zügige Netzausbau. Erneuerbare würden unter aktuellen Marktbedingungen nur geringe Förderung brauchen, entscheidend sei aber, die Infrastruktur mitwachsen zu lassen, so Urbantschitsch.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.