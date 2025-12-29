Internetbetrüger zum Jahreswechsel äußerst aktiv

Cyberkriminelle nehmen immer öfter Schnäppchenjäger ins Visier, die auf Billigangebote aus Firmenpleiten hoffen: Auf gefälschten Auktions-Websites, auf denen man vermeintlich von Gerichtsvollziehern gepfändete oder vom Zoll beschlagnahmte Ware feilbietet, lockt man Internetnutzer ins Verderben. Ein Niederösterreicher verlor dabei kürzlich 25.000 Euro!