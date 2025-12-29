Vorteilswelt
Vorsicht, Phishing!

Internetbetrüger zum Jahreswechsel äußerst aktiv

Digital
29.12.2025 05:30
FinanzOnline-Nutzer erhalten SMS mit verseuchten Links und vermeintlichen Fristen – öffnen Sie ...
FinanzOnline-Nutzer erhalten SMS mit verseuchten Links und vermeintlichen Fristen – öffnen Sie diese nicht!(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com, zVg)

Internetbetrüger sind in Österreich zum Jahreswechsel äußerst aktiv und mit mehreren perfiden Maschen auf der Jagd nach leichten Opfern. Vor allem vor gefälschten Finanzamts-Nachrichten und vermeintlichen Zoll-, Insolvenz- oder Gerichts-Auktionen sollten Sie sich hüten.

Cyberkriminelle nehmen immer öfter Schnäppchenjäger ins Visier, die auf Billigangebote aus Firmenpleiten hoffen: Auf gefälschten Auktions-Websites, auf denen man vermeintlich von Gerichtsvollziehern gepfändete oder vom Zoll beschlagnahmte Ware feilbietet, lockt man Internetnutzer ins Verderben. Ein Niederösterreicher verlor dabei kürzlich 25.000 Euro!

Folgen Sie uns auf