Model Brooks Nader rockt Aspen im Unten-ohne-Look

Dass bei dieser Party-Truppe in Aspen die Kameras der Paparazzi heiß gelaufen sind, versteht sich fast von selbst. Denn Model Brooks Nader zog mit ihrem kessen Unten-ohne-Look einfach alle Blicke auf sich. Und dann hatte sie auch noch Lindsey Vonn am Arm!
Brooks Nader weiß einfach, wie sie für Aufsehen sorgt! Die Model-Schönheit, die bei der Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos in Venedig ein beliebtes Fotomotiv für die Paparazzi war und spätestens seit ihren Liebes-Gerüchten rund um Jannik Sinner und Carlos Alcaraz heuer in aller Munde war, zeigte sich am Wochenende in ihrem bislang wohl heißesten Aspen-Look.
Heiß, heißer, Brooks Nader!
Die 28-Jährige wählte nämlich für einen Besuch im In-Lokal Matsuhisa einen für die winterlichen Temperaturen recht freizügigen Look: Unter einem auffälligen Mantel im Leo-Look trug Nader lediglich einen schwarzen Body, schwarze Strumpfhosen und schwarze, kniehohe Stiefel!
Ein kesser Unten-ohne-Look, der dank eines „Guckloch“-Dekolletés noch eine Spur aufregender wurde! Ihr heißes Outfit kombinierte die Model-Schönheit schließlich mit einer kleinen, roten Lackleder-Clutch sowie dramatischen Wellen im Haar.
Lindsey liebt es lässig
Bei so viel Sexappeal blieb ihre Party-Begleitung fast unbeachtet. Aber nur fast! Denn an diesem Abend mischte sich niemand Geringeres als Ski-Beauty Lindsey Vonn zur illustren Mädelsrunde rund um Brooks Nader.
Die 41-Jährige, die derzeit ebenfalls in Aspen zu Gast ist, hielt ihr Outfit jedoch wesentlich legerer als ihre Freundin, machte aber im lässigen Jeans-Look, zu dem sie eine schwarze Bomberjacke sowie schwarze Western-Boots kombinierte, ebenfalls eine klasse Figur!
Die Promis lieben Aspen
Rund um die Feiertage tummeln sich neben Brooks Nader und Lindsey Vonn noch zahlreiche weitere Stars in den Rocky Mountains. So wurden in Aspen bereits Jeff Bezos und seine Lauren, aber auch Goldie Hawn und Kurt Russell sowie Kate Hudson und ihre Familie, Rebel Wilson, Schwarzenegger-Sohn Joseph Baena und Mariah Carey gesichtet.
