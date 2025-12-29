Model Brooks Nader rockt Aspen im Unten-ohne-Look

Brooks Nader weiß einfach, wie sie für Aufsehen sorgt! Die Model-Schönheit, die bei der Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos in Venedig ein beliebtes Fotomotiv für die Paparazzi war und spätestens seit ihren Liebes-Gerüchten rund um Jannik Sinner und Carlos Alcaraz heuer in aller Munde war, zeigte sich am Wochenende in ihrem bislang wohl heißesten Aspen-Look.