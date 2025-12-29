Ein finnischer Hora-Ersatz debütiert in Villach

Bei den Espoo Blues in seiner finnischen Heimatstadt groß geworden, spielte sich Kotkansalo in US-College-Teams und insbesondere in drei Jahren für die Boston University in die Notizblöcke der Scouts. 2016 mit dem Nachwuchs-Nationalteam des vierfachen Weltmeisters und aktuellen Olympia-Siegers Finnland U18-Weltmeister, wurde er ein Jahr später von den Detroit Red Wings in Runde 3 gedraftet und als eine der Zukunftsaktien der NHL gehandelt. Nach Abbruch diverser US-Ligen aufgrund der Covid-Pandemie kehrte Kotkansalo jedoch in seine Heimat zurück. Spielte fünf Jahre in der höchsten Liiga, stand zwei Mal im Nationalteam und wechselte diesen Sommer zum regierenden schwedischen Meister Luleå HF.