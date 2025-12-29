Ein finnischer Hora-Ersatz debütiert in Villach

Hei Kasper, tervetuloa! Herzlich willkommen, Kasper Kotkansalo! Der 27-jährige Finne wird in den Abwehrreihen der Graz99ers bis Saisonende für den verletzten Frank Hora einspringen. Bereits am morgigen Dienstag beim VSV (19.15 Uhr) sollte der finnische Ex- Teamspieler im Lineup stehen.
Letztendlich ist alles ruckzuck gegangen. Samstag am Abend den Vertrag signiert. Vergangene Nacht, als nach der „Bunker“-Party gegen Pustertal (4:1) und Eis-Disco gerade erst die Lichter abgekühlt waren, in Graz gelandet. Und Dienstagabend, beim letzten Spiel des Jahres 2025 in Villach, sollte der 27-jährige Finne Kasper Kotkansalo (Anmeldeformalitäten vorausgesetzt) bereits im Lineup der Graz99ers stehen.
Bei den Espoo Blues in seiner finnischen Heimatstadt groß geworden, spielte sich Kotkansalo in US-College-Teams und insbesondere in drei Jahren für die Boston University in die Notizblöcke der Scouts. 2016 mit dem Nachwuchs-Nationalteam des vierfachen Weltmeisters und aktuellen Olympia-Siegers Finnland U18-Weltmeister, wurde er ein Jahr später von den Detroit Red Wings in Runde 3 gedraftet und als eine der Zukunftsaktien der NHL gehandelt. Nach Abbruch diverser US-Ligen aufgrund der Covid-Pandemie kehrte Kotkansalo jedoch in seine Heimat zurück. Spielte fünf Jahre in der höchsten Liiga, stand zwei Mal im Nationalteam und wechselte diesen Sommer zum regierenden schwedischen Meister Luleå HF.
Zuletzt aber nicht mehr im Kader von Luleå, wurde er für die Graz99ers zu einem der „interessanten Namen“, wie Sportdirektor Philipp Pinter sagte. Und auch Graz-Verteidiger Anders Koch, noch in der Vorsaison bei Kiekko-Espoo Teamkollege, schwärmt: „Einen wie Kasper in unsere Liga zu bekommen, ist eigentlich unglaublich.“ Kasper Kotkansalo hat einen Kontrakt bis Saisonende, so oder so. Denn für die nächste Spielzeit 2026|27 ist seine Rückkehr in die finnische Liiga zu Kiekko-Espoo bereits unterfertigt.
Geboren: 16. November 1998, Espoo (FIN)
Karriere: Espoo Blues Nachwuchs, Nationalteams Finnland ab U16, United States Hockey League USHL (Sioux Falls Stampede) und College-Hockey NCAA (Boston University, 112 Spiele), Liiga Finnland (Ässät, HIFK, Kiekko-Espoo, 232 Spiele), seit 2025|26 SHL Schweden (Luleå HF, 21 Spiele), 2 Länderspiele für Finnland, NHL-Draft 2017 Runde 3 (#71 overall) Detroit Red Wings.
Kasper Kotkansalo: „Ich hatte zuletzt eine etwas schwierige Zeit in Schweden. Umso größer ist die Vorfreude. Ich kann es kaum erwarten, neu durchzustarten. Ich habe nur Gutes über den Verein, über die Mannschaft und die Fans gehört. Jetzt möchte ich alles daran setzen, dass es für Graz und für mich eine großartige Saison wird. Ich denke, dass ich einiges Positives aufs Eis und in die Kabine mitbringen kann.“
Philipp Pinter, Sportdirektor: „Mit Kasper haben wir genau jenen Mann gefunden, den wir uns vorgestellt haben. Er bringt Parademaße mit, bringt die Physis mit, die uns für eine lange Saison noch ein wenig fehlt. Er ist defensiv kompromisslos, trotzdem kann er auch nach vorne ein Spiel mitgestalten. Einfach ein moderner Zwei-Wege-Verteidiger, ähnlich eben wie Frank Hora. Zudem hört man nur das Allerbeste über seinen Charakter, er ordnet dem Team alles unter.“
