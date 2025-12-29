„Polizeigeneral“ angeklagt – 30 Opfer bereits tot

Es ist einer der größten Betrugsfälle in der österreichischen Kriminalgeschichte! Bis zu 2000 Opfer gehen nur bei uns auf das Konto einer skrupellosen Bande falscher Polizisten. Jetzt steht der Boss der Bosse, genannt „Euro-Mehmet“, in der Türkei vor Gericht. Die „Krone“ verfolgte die Spur des Geldes bis zum Wiener Ex-Taxler nach Istanbul.
Er heißt Mehmet Kerim Y. und gilt mit seinen erst 36 Jahren für die ermittelnde Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Österreich als der Chef einer der größten Betrüger-Bande der Welt. Geboren in Dornbirn in Vorarlberg, dann Taxi-Unternehmer in Wien, verlegte der türkische Staatsbürger seine Geschäfte letztlich in die Heimat. Und die sind laut Ermittlern und dem auf Tausende Seiten angewachsenen Akt höchst kriminell.
