„Polizeigeneral“ angeklagt – 30 Opfer bereits tot

Er heißt Mehmet Kerim Y. und gilt mit seinen erst 36 Jahren für die ermittelnde Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Österreich als der Chef einer der größten Betrüger-Bande der Welt. Geboren in Dornbirn in Vorarlberg, dann Taxi-Unternehmer in Wien, verlegte der türkische Staatsbürger seine Geschäfte letztlich in die Heimat. Und die sind laut Ermittlern und dem auf Tausende Seiten angewachsenen Akt höchst kriminell.