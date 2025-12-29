Österreichs schnellster Arzt im Rallye-Einsatz

Ein Foto mit Franz Wittmann und dem legendären Audi Quattro bei der Jänner-Rallye 1983. Ein prägendes Erlebnis in der Kindheit von Bernhard Stitz. Kein Wunder also, dass er später die HTL-Matura für Fahrzeugbau absolvierte. Doch im Zivildienst entdeckte er die Liebe zur Medizin – und so wurde aus dem Herrn Ingenieur noch orthopädischer Chirurg, mittlerweile mit eigener Ordination in Wr. Neustadt. Sein Herz schlägt aber noch immer für den Motorsport: So mischt sich der schnellste Arzt Österreichs ab Freitag selbst bei der Jänner-Rallye unter die Spitzenpiloten.