Ingenieur und Chirurg

Österreichs schnellster Arzt im Rallye-Einsatz

Motorsport
29.12.2025 12:30
Ingenieur, Chirurg und Rallyefahrer – Dr. Bernhard Stitz startet Freitag in die Jänner-Rallye.
Ingenieur, Chirurg und Rallyefahrer – Dr. Bernhard Stitz startet Freitag in die Jänner-Rallye.(Bild: Krone KREATIV/Hackfoto.at, Orthopädie Wr. Neustadt)

Erst wurde er Ingenieur, dann orthopädischer Chirurg, betreibt mittlerweile eine Ordination mit 50 Mitarbeitern in Wr. Neustadt. Nun mischt sich Bernhard Stitz mit „Co“ Angelika Letz bei der Jänner-Rallye unter die Spitzenpiloten.

Ein Foto mit Franz Wittmann und dem legendären Audi Quattro bei der Jänner-Rallye 1983. Ein prägendes Erlebnis in der Kindheit von Bernhard Stitz. Kein Wunder also, dass er später die HTL-Matura für Fahrzeugbau absolvierte. Doch im Zivildienst entdeckte er die Liebe zur Medizin – und so wurde aus dem Herrn Ingenieur noch orthopädischer Chirurg, mittlerweile mit eigener Ordination in Wr. Neustadt. Sein Herz schlägt aber noch immer für den Motorsport: So mischt sich der schnellste Arzt Österreichs ab Freitag selbst bei der Jänner-Rallye unter die Spitzenpiloten.

