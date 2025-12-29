Feuerwehr entfernt Eisbachwelle, Surfer empört

Bürgermeisterin spricht von „nicht überlegtem Handeln“

Die Stadt begründet die Entfernung der Rampe mit Sicherheitsbedenken. Laut einer Sprecherin des Referats für Klima- und Umweltschutz (RKU) sei die Einbringung der Konstruktion „widerrechtlich“ gewesen. Zudem hätten lose Teile der Rampe „potenziell gefährlich, wenn nicht lebensgefährlich“ sein können. Hintergrund ist auch ein Unfall im April, bei dem eine 33-jährige Surferin starb. Die Stadt betont, dass nicht genehmigte Einbauten daher nicht toleriert werden können.