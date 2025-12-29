Darum wurde Mikaela Shiffrin nicht disqualifiziert

Kein Protest von ÖSV und Swiss Ski

Im ÖSV hielt man sich nicht lange mit einem möglichen Protest auf. „Es ist ein bisschen schräg gelaufen, aber es ist jetzt nicht das große Thema für mich“, wiegelte ÖSV-Alpinchef Christian Mitter bereits während der laufenden Siegerehrung ab. „Wir schauen auf uns. Sie war heute eindeutig besser als unsere Läuferinnen.“ Laut ÖSV-Läuferin Katharina Gallhuber habe die Änderung tatsächlich für mehr Klarheit gesorgt. „Das haben sie dann vereinfacht mit einem langen Zug in eine Haarnadel.“