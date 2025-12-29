Diese Bau-Influencerin verdient Geld mit Hass

„Ich bin wütend, wenn ich das lese“

Die gelernte Friseurin hatte 2022 gemeinsam mit ihrem Mann ein Haus bei Schmalkalden im Südwesten Thüringens gekauft und saniert. Die Videos stellte sie auf Instagram. Sie habe sich hauptsächlich um die Arbeiten gekümmert und sei oft von Handwerkern abfällig behandelt worden, erzählt sie. Auch online reiße der Strom an negativen Kommentaren an ihr nicht ab. „Ich bin wütend, wenn ich das lese. Und dann ist für mich die beste Strategie, das Ganze in Content umzuwandeln und daraus etwas Schönes zu machen.“