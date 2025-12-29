Abfällige Handwerker
Diese Bau-Influencerin verdient Geld mit Hass
Mit ihren ironischen Antworten auf Hasskommentare ist Bau-Influencerin Cindy Speich zu einer kleinen Internetberühmtheit geworden.
„Ich mache aus Scheiße Gold – ich verdiene damit mein Geld“, erklärt sie der Deutschen Presse-Agentur schlagfertig. Seit sie im Frühsommer angefangen habe, Kommentare nicht mehr zu ignorieren, sondern in Videos zu verarbeiten, hätten sich die Followerzahlen für ihren Account „haus_plan_b“ mehr als versiebenfacht – auf aktuell knapp 900.000.
Viele Frauen erkannten sich wieder
„Ich habe eine Welle an Nachrichten von Frauen bekommen, die sich in den Videos wiedererkannt haben. Vor allem viele Frauen, die auf dem Bau oder im Handwerk arbeiten und das täglich erleben“, so Speich. Inzwischen gehe es ihr in ihren Videos gar nicht mehr so sehr ums Bauen an sich: „Ich möchte einfach für Gleichberechtigung kämpfen.“
„Ich bin wütend, wenn ich das lese“
Die gelernte Friseurin hatte 2022 gemeinsam mit ihrem Mann ein Haus bei Schmalkalden im Südwesten Thüringens gekauft und saniert. Die Videos stellte sie auf Instagram. Sie habe sich hauptsächlich um die Arbeiten gekümmert und sei oft von Handwerkern abfällig behandelt worden, erzählt sie. Auch online reiße der Strom an negativen Kommentaren an ihr nicht ab. „Ich bin wütend, wenn ich das lese. Und dann ist für mich die beste Strategie, das Ganze in Content umzuwandeln und daraus etwas Schönes zu machen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.