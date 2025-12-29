Welle von Fake-SMS im Namen von „FinanzOnline“

Sehr viele arbeitende Bürger genießen derzeit ein bisschen Urlaub und freie Tage – keine Ruhe geben hingegen Kriminelle, die auf verschiedensten Wegen und Kanälen ihre Betrügereien versuchen. Nahezu täglich tauchen neue Betrugsversuche auf und leider gibt es immer wieder Opfer mit zum Teil riesigem finanziellen Schaden.
Auch kurz vor Jahreswechsel versuchen die Ganoven vermehrt ihr Glück. So erhielten auch am vergangenen Wochenende wieder zahlreiche Menschen auf ihren Handys eine Nachricht via SMS mit folgendem Text: „Ihre Anmeldung für die Finanz-Online-ID läuft ab.“ Wie soll man auf diese Nachricht reagieren? Dazu die Experten die Arbeiterkammer Tirol: „Klicken Sie keinesfalls auf den mitgeschickten Link: Am besten die Nachricht sofort löschen und den Absender blockieren – ansonsten drohen massive finanzielle Schäden!“
Finanzministerium verschickt keine SMS
Die in den betrügerischen Nachrichten enthaltenen Links führen meist auf gefälschte Webseiten, die ganz im Stile von FinanzOnline gehalten sein können. Die Gauner wollen ihre Opfer zur Eingabe von persönlichen Informationen und Bankdaten bewegen, um dann zuzuschlagen. Also unbedingt die Finger davon lassen!
Wichtig: Das Finanzministerium transportiert jegliche Informationen tatsächlich grundsätzlich postalisch oder über die FinanzOnline-Databox im jeweiligen persönlichen FinanzOnline-Account. Es fordert jedoch nie mittels SMS-Nachrichten und mitgeschickten Links zur Eingabe und Bearbeitung von persönlichen (Bank-)Daten auf.
Bei Fragen stehen die AK-Konsumentenexperten unter Tel. 0800/22 55 22 – 1818 gerne zur Verfügung, um zu informieren, zu helfen und Schaden abzuwenden.
