AK warnt vor Phishing

Welle von Fake-SMS im Namen von „FinanzOnline“

Tirol
29.12.2025 11:00
Die offizielle Website des Finanzamtes nutzen Cyberkriminelle dreist aus.
Die offizielle Website des Finanzamtes nutzen Cyberkriminelle dreist aus.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Sehr viele arbeitende Bürger genießen derzeit ein bisschen Urlaub und freie Tage – keine Ruhe geben hingegen Kriminelle, die auf verschiedensten Wegen und Kanälen ihre Betrügereien versuchen. Nahezu täglich tauchen neue Betrugsversuche auf und leider gibt es immer wieder Opfer mit zum Teil riesigem finanziellen Schaden.

Auch kurz vor Jahreswechsel versuchen die Ganoven vermehrt ihr Glück. So erhielten auch am vergangenen Wochenende wieder zahlreiche Menschen auf ihren Handys eine Nachricht via SMS mit folgendem Text: „Ihre Anmeldung für die Finanz-Online-ID läuft ab.“ Wie soll man auf diese Nachricht reagieren? Dazu die Experten die Arbeiterkammer Tirol: „Klicken Sie keinesfalls auf den mitgeschickten Link: Am besten die Nachricht sofort löschen und den Absender blockieren – ansonsten drohen massive finanzielle Schäden!“

Finanzministerium verschickt keine SMS
Die in den betrügerischen Nachrichten enthaltenen Links führen meist auf gefälschte Webseiten, die ganz im Stile von FinanzOnline gehalten sein können. Die Gauner wollen ihre Opfer zur Eingabe von persönlichen Informationen und Bankdaten bewegen, um dann zuzuschlagen. Also unbedingt die Finger davon lassen!

Wichtig: Das Finanzministerium transportiert jegliche Informationen tatsächlich grundsätzlich postalisch oder über die FinanzOnline-Databox im jeweiligen persönlichen FinanzOnline-Account. Es fordert jedoch nie mittels SMS-Nachrichten und mitgeschickten Links zur Eingabe und Bearbeitung von persönlichen (Bank-)Daten auf.

Bei Fragen stehen die AK-Konsumentenexperten unter Tel. 0800/22 55 22 – 1818 gerne zur Verfügung, um zu informieren, zu helfen und Schaden abzuwenden.

Claus Meinert
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

