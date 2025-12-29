Welle von Fake-SMS im Namen von „FinanzOnline“

Auch kurz vor Jahreswechsel versuchen die Ganoven vermehrt ihr Glück. So erhielten auch am vergangenen Wochenende wieder zahlreiche Menschen auf ihren Handys eine Nachricht via SMS mit folgendem Text: „Ihre Anmeldung für die Finanz-Online-ID läuft ab.“ Wie soll man auf diese Nachricht reagieren? Dazu die Experten die Arbeiterkammer Tirol: „Klicken Sie keinesfalls auf den mitgeschickten Link: Am besten die Nachricht sofort löschen und den Absender blockieren – ansonsten drohen massive finanzielle Schäden!“