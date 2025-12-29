„Verfluchter“ Palast in Venedig wird verkauft

Daher kommt der düstere Ruf

In 546 Jahren erlebten einige Eigentümerinnen und Eigentümer ein tragisches Ende. Die Tochter Giovanni Darios soll nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch ihres Ehemannes Suizid begangen haben, ihr Mann wurde erstochen. Der Sohn der beiden starb in einem Hinterhalt auf Kreta. In den 1970er-Jahren wurde der Eigentümer Conte Giordano delle Lanze durch einen Schlag mit einer Vase oder Statue auf den Kopf getötet. Der nächste Besitzer Christopher Lambert, Manager der Rockband The Who, kam bei einem Treppensturz ums Leben. Ende der 1980er-Jahre beging der Eigentümer Raul Gardini Suizid, nachdem er wirtschaftliche Rückschläge erlitten hatte und in einen Skandal verwickelt gewesen war.