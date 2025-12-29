Eigentümer gestorben
„Verfluchter“ Palast in Venedig wird verkauft
In Venedig ist der historische Nobelpalast Ca‘Dario zum Verkauf ausgeschrieben. Die Immobilie gilt als verflucht, da in 546 Jahren mehrere Eigentümerinnen und Eigentümer ein tragisches Ende fanden. Dennoch wurde immer wieder in den Erhalt des Palazzos investiert.
„Jeder Winkel dieses Palasts spiegelt die Kunst, Geschichte und Kultur einer Stadt wider, die über Jahrhunderte hinweg eine Brücke zwischen Orient und Okzident war (...) Es ist ein Stück Geschichte, eine noble Residenz mit tiefen Wurzeln und einer leuchtenden Zukunft (...)“, heißt es im Inserat des Maklers. Ca‘Dario wurde 1489 von Giovanni Dario, einem venezianischen Botschafter am Hof des Sultans Mehmed II., errichtet und gilt als architektonisches Meisterwerk.
Das Gebäude liegt im Viertel Sestiere Dorsoduro, zwischen der Kirche Santa Maria della Salute und dem Markusplatz. Es hat zwei Etagen, eine prachtvoll dekorierte Treppe, eine Bibliothek, Dienstwohnungen sowie eine Panoramaterrasse. Zudem verfügt der Palast, der eine Gesamtfläche von 1055 Quadratmetern hat, über neun Schlafzimmer und acht Bäder. Der Verkaufspreis wurde nicht genannt.
Daher kommt der düstere Ruf
In 546 Jahren erlebten einige Eigentümerinnen und Eigentümer ein tragisches Ende. Die Tochter Giovanni Darios soll nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch ihres Ehemannes Suizid begangen haben, ihr Mann wurde erstochen. Der Sohn der beiden starb in einem Hinterhalt auf Kreta. In den 1970er-Jahren wurde der Eigentümer Conte Giordano delle Lanze durch einen Schlag mit einer Vase oder Statue auf den Kopf getötet. Der nächste Besitzer Christopher Lambert, Manager der Rockband The Who, kam bei einem Treppensturz ums Leben. Ende der 1980er-Jahre beging der Eigentümer Raul Gardini Suizid, nachdem er wirtschaftliche Rückschläge erlitten hatte und in einen Skandal verwickelt gewesen war.
Ca‘Dario war bereits 2024 zum Verkauf angeboten, aber anschließend wieder vom Markt genommen worden. Nun ist er erneut online auf der Website des Maklers Engel&Völkers gelistet. Eigentümer ist derzeit ein amerikanischer Großkonzern.
