Andere „Tätergruppen“

Ärzte fordern mehr Härte bei Silvester-Knallerei

Wien
29.12.2025 11:00
Gerade von Böller-Resten geht eine unterschätzte Gefahr aus.
Gerade von Böller-Resten geht eine unterschätzte Gefahr aus.(Bild: P. Huber)

Alle Jahre wieder geht auch lange vor dem Jahreswechsel im ganzen Land die Silvester-Knallerei los. Mediziner kennen die Konsequenzen dieser Schießerei – und fordern mehr Härte ein.

Wien ist anders, auch bei Pyrotechnik: Erstens ist sie ab der Kategorie F2 in der Stadt generell verboten, zweitens kümmert das viele nicht und drittens unterscheidet sich die „Tätergruppe“ grundsätzlich von der in den Bundesländern, weiß Präventionsmediziner Piero Lercher. Er spricht aus Erfahrung.

Wien
