Ärzte fordern mehr Härte bei Silvester-Knallerei

Wien ist anders, auch bei Pyrotechnik: Erstens ist sie ab der Kategorie F2 in der Stadt generell verboten, zweitens kümmert das viele nicht und drittens unterscheidet sich die „Tätergruppe“ grundsätzlich von der in den Bundesländern, weiß Präventionsmediziner Piero Lercher. Er spricht aus Erfahrung.