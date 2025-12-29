Dramatische Zahlen: Geburtenrate im Allzeit-Tief

Ihr Kinderlein, nicht mehr kommet! Österreich steckt mitten im Baby-Blues. Noch nie wurden so wenige Kinder geboren wie im Vorjahr, mit nur noch 77.238 Babys – gleichzeitig starben aber 88.486 Personen. Fazit: Die Familien schrumpfen, die Wiegen bleiben leer. Mit einer Fertilitätsrate von nur noch 1,31 Kindern pro Frau ist klar: Ohne Zuwanderung geht sich der Bevölkerungserhalt längst nicht mehr aus.