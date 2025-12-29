Dramatische Zahlen: Geburtenrate im Allzeit-Tief

Nur noch 77.238 Kinder wurden im Vorjahr geboren: Familienministerin Claudia Plakolm (ÖVP) sieht die Österreicher gefordert, die Zahlen sind – im Detail – durchwegs erschreckend ...
Ihr Kinderlein, nicht mehr kommet! Österreich steckt mitten im Baby-Blues. Noch nie wurden so wenige Kinder geboren wie im Vorjahr, mit nur noch 77.238 Babys – gleichzeitig starben aber 88.486 Personen. Fazit: Die Familien schrumpfen, die Wiegen bleiben leer. Mit einer Fertilitätsrate von nur noch 1,31 Kindern pro Frau ist klar: Ohne Zuwanderung geht sich der Bevölkerungserhalt längst nicht mehr aus.
Laut aktuellen Zahlen des heimischen Familienministeriums ist das Kinderkriegen nur noch eine Randerscheinung. Später, seltener und oft gar nicht – Frauen bekommen übrigens ihr erstes Kind im Schnitt mit 30,4 Jahren, jede fünfte sogar erst zwischen 30 und 33. Teenie-Mamas sind ebenfalls praktisch ausgestorben.
Mir ist es wichtig, dass junge Menschen wieder den Mut haben, eine Familie zu gründen.
Claudia Plakolm (ÖVP)
Bild: APA/HANS KLAUS TECHT
Paare setzen auf mehr Einkommen statt Kinder
Dafür boomt das Leben ohne Nachwuchs: Sogenannte DINK-Paare (zwei Einkommen, keine Kinder) lassen den Familienzuwachs schrumpfen, die Politik ist alarmiert. Familienministerin Claudia Plakolm betont: „Diese Entwicklung ist kein österreichisches Phänomen, sondern eine Entwicklung in der westlichen Welt.“
Die Politik könne nur Rahmenbedingungen schaffen – ob Kinder kommen, entscheiden die Paare selbst.
