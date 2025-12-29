Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das Jahr deines Lebens

Das Erfolgsformat von kronehit kehrt zurück

Freizeit
29.12.2025 11:00
(Bild: kronehit)

kronehit bringt zum Jahreswechsel sein Erfolgsformat zurück: „Das Jahr deines Lebens“ geht 2026 in eine neue Runde. Mit einem Mini für ein ganzes Jahr, Konzert-Highlights und weiteren Traumgewinnen will das größte Privatradio Österreichs sein größtes Gewinnspiel noch größer machen.

0 Kommentare

Zum Start ins neue Jahr setzt kronehit erneut auf Spannung und Vorfreude. Bei „Das Jahr deines Lebens“ werden die Gewinne nicht auf einmal, sondern Schritt für Schritt enthüllt. So bleibt das Gewinnspiel über Wochen hinweg ein fixer Begleiter für alle Hörer.

Fix dabei ist bereits ein nagelneuer Mini, der den Gewinner  das gesamte Jahr 2026 begleitet. Dazu kommt das begehrte kronehit Golden Ticket mit Konzertkarten für internationale Topstars wie Jason Derulo, OneRepublic oder Lewis Capaldi sowie Tickets für das Sziget Festival oder ein VIP-Gold-Ticket für das Electric Love Festival.

(Bild: kronehit)

Doch damit nicht genug: Auch ein üppiges Shopping-Budget, Traumurlaube und weitere Überraschungen sollen das Gewinnpaket abrunden. Bis Ende Jänner wird jede Woche ein neuer Gewinn präsentiert. Mitmachen kann man ab sofort auf kronehit.at – und 2026 vielleicht tatsächlich zum Jahr seines Lebens machen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Abhilfe bei Erkältungen
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Haarentfernungen mit Lasertechnik
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Was lindert Beschwerden im Wechsel?
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Hilfsmittel bei Scheidenpilz
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Die Wichtigkeit der Darmkrebsvorsorge!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
166.937 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
121.670 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Viral
Jazz Gitti ärgert sich nach McDonald‘s-Besuch
111.093 mal gelesen
Jazz Gitti machte auf Instagram ihrem Ärger Luft.
Mehr Freizeit
Das Jahr deines Lebens
Das Erfolgsformat von kronehit kehrt zurück
Folge von Montag
Auf geht´s in die letzte Bewegungswoche 2025!
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Ärger bei den Grünen
Neue Regeln für Ställe: „Das ist kein Fortschritt“
200 Wochen verkühlt
Erkältung in Zahlen, die uns staunen lassen
krone.at
krone.at

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf