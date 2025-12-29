Das Erfolgsformat von kronehit kehrt zurück

kronehit bringt zum Jahreswechsel sein Erfolgsformat zurück: „Das Jahr deines Lebens“ geht 2026 in eine neue Runde. Mit einem Mini für ein ganzes Jahr, Konzert-Highlights und weiteren Traumgewinnen will das größte Privatradio Österreichs sein größtes Gewinnspiel noch größer machen.
Zum Start ins neue Jahr setzt kronehit erneut auf Spannung und Vorfreude. Bei „Das Jahr deines Lebens“ werden die Gewinne nicht auf einmal, sondern Schritt für Schritt enthüllt. So bleibt das Gewinnspiel über Wochen hinweg ein fixer Begleiter für alle Hörer.
Fix dabei ist bereits ein nagelneuer Mini, der den Gewinner das gesamte Jahr 2026 begleitet. Dazu kommt das begehrte kronehit Golden Ticket mit Konzertkarten für internationale Topstars wie Jason Derulo, OneRepublic oder Lewis Capaldi sowie Tickets für das Sziget Festival oder ein VIP-Gold-Ticket für das Electric Love Festival.
Doch damit nicht genug: Auch ein üppiges Shopping-Budget, Traumurlaube und weitere Überraschungen sollen das Gewinnpaket abrunden. Bis Ende Jänner wird jede Woche ein neuer Gewinn präsentiert. Mitmachen kann man ab sofort auf kronehit.at – und 2026 vielleicht tatsächlich zum Jahr seines Lebens machen.
