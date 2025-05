Strom vom Balkon: So (un)abhängig ist man wirklich

Wer eine Photovoltaikanlage mit etlichen Kilowatt Leistung zur Versorgung des ganzen Hauses auf sein Dach montiert und mit einem Speicher paart, muss sich eine Genehmigung besorgen und mit fünfstelligen Kosten rechnen. Wer mit einer kleinen Anlage seinen Eigenbedarf deckt, muss sie nur beim Netzbetreiber melden – einfach per Online-Formular zu erledigen. Für eine Kleinanlage mit Kosten im vierstelligen Bereich braucht man zudem kein Dach, sondern kann die wenigen Paneele auch am Balkon befestigen. Wie wirkt sich so eine Mini-Anlage auf die Stromrechnung aus? Wir haben es mit dem neuen Balkonkraftwerk Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro ausprobiert.