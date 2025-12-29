Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage des Tages

Haben Sie heuer Ihre Neujahrsvorsätze erfüllt?

Community
29.12.2025 11:37
(Bild: Karen - stock.adobe.com)

Alle Jahre wieder nehmen sich die Menschen vor, im nächsten Jahr vieles besser zu machen. Vorsätze reichen dabei von mehr Sport, bis hin zu weniger Alkohol oder einem generell gesünderen Lebensstil. Unsere Frage des Tages vom 29. Dezember lautet: Haben Sie Ihre Neujahrsvorsätze im vergangenen Jahr erfüllt?

0 Kommentare

Ihre Meinung zählt!
Machen Sie sich Neujahrsvorsätze? Falls ja, wie lange bleiben Sie dabei Ihrem Vorhaben treu oder erfüllen es sogar gänzlich? Falls nein, warum verzichten Sie auf gute Vorsätze für das neue Jahr? 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!

Porträt von Thomas Brauner
Thomas Brauner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Star des Jahres
TV-Ikone Pamela Anderson zeigt ihr wahres Gesicht
Folge von Montag
Auf geht´s in die letzte Bewegungswoche 2025!
Folge von Sonntag
Zeit für Bewegung und ein besseres Körpergefühl
Kanzler Christian Stocker, Siegerin Julia Scheib, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ...
Kanzler am Semmering
Weltcup-Haus der „Krone“ als VIP-Hotspot
Reporterin am Limit
Rallye-Selbsttest: Wird Co-Pilotin zum Verhängnis?
Mehr Forum
Forum
EU-Initiativen: Absurd oder sinnvoll?
Frage des Tages
Böller-Wahnsinn: Verzichten Sie heuer?
Forum
Handy und Drogen im Häfen: Welche Lösung gibt es?
Forum
Berg-Führerschein: Könnte das etwas bringen?
Frage des Tages
Tauschen Sie heuer Geschenke um?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
166.937 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
121.670 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Viral
Jazz Gitti ärgert sich nach McDonald‘s-Besuch
111.093 mal gelesen
Jazz Gitti machte auf Instagram ihrem Ärger Luft.
Mehr Community
Forenecho
„Flucht“ aus Pflegeheim: „Gesetzesänderung nötig!“
Forenecho
Sinnlos-Jobs: „Weg damit, egal welche Partei!“
Forum
Handy, Games und Co: Wie schützen Sie Ihr Kind?
Frage des Tages
Ankündigung: Glauben Sie, dass Spritpreis sinkt?
Forum
Pisten-Gaudi oder Palmen-Traum: Wie urlauben Sie?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf