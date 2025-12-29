Haben Sie heuer Ihre Neujahrsvorsätze erfüllt?

Alle Jahre wieder nehmen sich die Menschen vor, im nächsten Jahr vieles besser zu machen. Vorsätze reichen dabei von mehr Sport, bis hin zu weniger Alkohol oder einem generell gesünderen Lebensstil. Unsere Frage des Tages vom 29. Dezember lautet: Haben Sie Ihre Neujahrsvorsätze im vergangenen Jahr erfüllt?