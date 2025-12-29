Drama nach Weihnachtsessen: Mutter und Tochter tot

Zustand verschlechterte sich dramatisch

Nach Angaben der italienischen Zeitung „La Stampa“ hatten die Krankheitsanzeichen bei der Familie bereits in den Tagen vor Weihnachten begonnen. „Das Mädchen starb am Samstagabend, wenige Stunden später verstarb auch die Mutter“, heißt es in dem Bericht. Sara und ihre Eltern hatten sich zweimal in der Notaufnahme vorgestellt, wurden jedoch jeweils wieder nach Hause geschickt.