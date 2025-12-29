Trauer in Italien
Drama nach Weihnachtsessen: Mutter und Tochter tot
Ein schreckliches Weihnachtsdrama erschüttert die kleine Gemeinde Pietracatella in der italienischen Region Molise: Innerhalb weniger Stunden sind eine 15-Jährige und ihre Mutter gestorben, der Vater liegt schwer erkrankt im Krankenhaus. Alles deutet auf eine mögliche Lebensmittelvergiftung hin, doch viele Fragen bleiben offen.
Wie der „Corriere della Sera“ berichtet, starb die junge Schülerin Sara D. am Samstagabend nach einem akuten Krankenhausaufenthalt im Cardarelli-Krankenhaus von Campobasso. Nur wenige Stunden später verstarb ihre Mutter, Antonella D., 50 Jahre alt, im selben Krankenhaus. Der 55-jährige Vater Gianni befindet sich weiterhin stationär in Behandlung; offenbar soll er in eine Klinik nach Rom verlegt werden. Lediglich die 18-jährige Schwester blieb von Beschwerden verschont.
Zustand verschlechterte sich dramatisch
Nach Angaben der italienischen Zeitung „La Stampa“ hatten die Krankheitsanzeichen bei der Familie bereits in den Tagen vor Weihnachten begonnen. „Das Mädchen starb am Samstagabend, wenige Stunden später verstarb auch die Mutter“, heißt es in dem Bericht. Sara und ihre Eltern hatten sich zweimal in der Notaufnahme vorgestellt, wurden jedoch jeweils wieder nach Hause geschickt.
Am Tag der Tragödie verschlechterte sich der Zustand dramatisch: Die Tochter musste auf die Intensivstation, die Mutter auf die Normalstation. Trotz intensiver medizinischer Betreuung starben beide innerhalb weniger Stunden.
Experte vermutet „sehr seltenen Fall“
Die Behörden vermuten eine mögliche Lebensmittelvergiftung durch ein Weihnachtsessen, das aus Fisch, Muscheln und Meeresfrüchten bestand. Andere Gäste, die ebenfalls an der Mahlzeit teilnahmen, blieben symptomfrei. Experten betonen jedoch, dass die Todesursachen noch unklar sind: Carlo Locatelli, ehemaliger Präsident der Italienischen Gesellschaft für Toxikologie, erklärte gegenüber „La Stampa“: „Wenn es sich um eine Lebensmittelvergiftung handeln sollte, stünden wir vor einem sehr seltenen Fall.“
Ermittlungen gegen Ärzte
Die Staatsanwaltschaft von Campobasso ordnete bereits eine Obduktion der beiden Verstorbenen an. Die lokale Polizei (Squadra Mobile) ermittelt und befragt Zeugen, um die genauen Umstände zu klären. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen fünf Ärzte des lokalen Krankenhauses. Der Verdacht lautet auf fahrlässige Tötung.
Bürgermeister Antonio Tommasone zeigte sich erschüttert: „Es ist eine Tragödie, die uns sprachlos macht“, wird er vom „Corriere della Sera“ zitiert. Die Familie war in der Region gut bekannt: Antonella D. arbeitete gemeinsam mit ihrem Mann, der früher Bürgermeister von Pietracatella war, und führte das Büro eines Steuerberaters.
