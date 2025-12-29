SPD-Minister will Einweg-E-Zigaretten verbieten

Das gefährde nicht nur die Angestellten bei Müllanlagen, sondern sei auch umweltschädlich, sagte Schneider weiter. Ein Verbot von Einweg-E-Zigaretten sei seine „klare Präferenz“, es gebe aber noch rechtliche Fragen zu klären. Der Bundestag hatte die deutsche Regierung im November aufgefordert, eine solche Maßnahme zu prüfen. Eingebracht hatten das die Koalitionsparteien CDU/CSU und SPD. Zuvor hatte sich der Bundesrat bereits für ein Verbot ausgesprochen.