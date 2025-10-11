Mit Energiegemeinschaften die Klimawende schaffen?

Kickl dankt „liebem Jörg“ und heizt Gerüchte an
Zum Todestag Haiders
Bis 2030 will die EU CO2-Emissionen um fast die Hälfte reduzieren und die Erneuerbaren Energien massiv ausbauen – schaffen wir das in fünf Jahren? Darüber scheiden sich die Geister, wie auch eine Klima-Expertentagung am Kärntner Weissensee zeigte. Kann der umstrittene Zertifikathandel die Lösung sein? Oder Energiemanagement mit Bürgerbeteiligung?
Jedes Jahr pilgern Wissenschaft und Wirtschaft zur Landschaft des Wissens an den Weissensee, wo Organisator Horst Groß namhafte Experten zu Ökothemen auf die Bühne bittet – mit extrem großer Bandbreite und bitterem Ernst, wenn es um Klimawandel, die Energietransformation und die gesellschaftlichen Konsequenzen geht.
