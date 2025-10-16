Erntezeit! Darum „dürfen“ Bauern nachts arbeiten

Damit wir alle im Herbst Erntedank feiern können, sind viele landwirtschaftliche Arbeiten notwendig. Und die halten sich meist nicht an typische Bürozeiten oder Wochentagen. Verständnis füreinander tut also Not. Aber wie sieht eigentlich die Rechtslage dazu aus? Wir haben nachgefragt!
Wenn es um die Landwirtschaft geht, stoßen oftmals zeitliche Notwendigkeiten bestimmter bäuerlicher Arbeiten und Bedürfnisse wie jene nach Ruhe und Erholung von Anrainern aufeinander. Erntefahrten und Güllefuhren am Wochenende, Drescharbeiten am Abend, Staub und Lärm und Co. können schon einmal an den Nerven zerren.
