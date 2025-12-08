Backstreet Boys: Friedliche Party der Superlative

Durchaus positiv resümiert auch die Polizei, es gab keine Zwischenfälle. Vereinzelt berichteten Fans von einem zu engen Platzangebot. Laut Polizei-Sprecher Markus Lamb ergaben Überprüfungen mittels Wärmebildkamera aber keine bedenkliche Gefahrensituation. Ein Lob gibt es auch seitens Einsatzkommandant Siegmund Schnabl: „Wir hatten an allen drei Tagen ein außerordentlich ruhiges Einsatzgeschehen zu verzeichnen. Das lag einerseits an der guten Vorbereitung mit allen Partnerorganisationen, vor allem aber auch am vorbildlichen Verhalten des Publikums. Mit einem auffallend hohen Frauenanteil war das Publikum heuer besonders diszipliniert und rücksichtsvoll. Dieses vorbildliche Verhalten hat wohl auch wesentlich zu einem reibungslosen und sicheren Ablauf dieses Großevents beigetragen.“