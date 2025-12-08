ÖHB-Frauen verabschieden sich mit Pleite von WM

ÖHB-Auswahl fehlte Effizienz vor dem Tor

Nach Wiederbeginn lief es für die Truppe von Teamchefin Monique Tijsterman nicht mehr so gut. „Wir haben gute Chancen gehabt, es hat aber gefehlt, dass wir auch die Tore schießen“, erläuterte die Niederländerin im ORF-Interview. Daran haperte es vor allem zwischen den Minuten 43 und 50, wo die bei der jüngsten EM neuntplatzierten Polinnen mit sechs Treffern in Folge auf 31:25 davonzogen. Davon erholten sich die Österreicherinnen nicht mehr, zumindest der letzte Treffer gelang ihnen durch Eleonora Stankovic wenige Sekunden vor Schluss.