Putin-Hetzer bedroht unsere EU-Chefin mit Mord

Mit den Worten „Europa, du kannst stolz sein. Bei euch an der Macht ist eine phänomenale Idiotin, die nicht einmal lesen kann“, diskreditierte er die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. Diese hatte bekräftigt, dass die USA noch immer Europas größter Verbündeter seien, Europa aber auch die eigene Macht gegenüber Russland beispielsweise unterschätzt habe. „Wir sollten selbstbewusster sein, das ist sicher“, forderte sie.