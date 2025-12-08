Putin-Hetzer bedroht unsere EU-Chefin mit Mord

Während der Kreml mit den USA über einen möglichen Frieden in der Ukraine verhandelt, ist im russischen Staatsfernsehen kein Ende des Kriegstreibens zu bemerken. Besonders im Visier hat die Staatspropaganda momentan Europa.
Mit übelsten Hasstiraden, die ganz tief unter die Gürtellinie zielen, sorgt Moskau nun für den nächsten Eklat. Ganz vorne dabei ist wieder einmal der vom russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich ausgezeichnete Propagandist Wladimir Solowjow.
Mit den Worten „Europa, du kannst stolz sein. Bei euch an der Macht ist eine phänomenale Idiotin, die nicht einmal lesen kann“, diskreditierte er die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. Diese hatte bekräftigt, dass die USA noch immer Europas größter Verbündeter seien, Europa aber auch die eigene Macht gegenüber Russland beispielsweise unterschätzt habe. „Wir sollten selbstbewusster sein, das ist sicher“, forderte sie.
Der viele Hass, der uns im Russen-TV entgegenschlägt, macht sprachlos:
Im Anschluss wurde es noch schlimmer – der Russen-Hetzer rief dazu auf, Kallas und andere EU-Spitzenvertreter zu ermorden. „Die EU ist eine räuberische, terroristische Organisation“, wetterte Solowjow. Russland müsse „alle Beziehungen zerreißen“ und EU-Politiker „so verfolgen, wie wir Terroristen verfolgen“. Damit meint er konkret: „Ursula von der Leyen und Kaja Kallas zu Terroristen erklären, und wenn wir sie auf dem WC finden, dann bringen wir sie auf dem WC um.“
„Haben nichts außer Gelaber“
In einer anderen Sendung wurde es auch nicht besser. Da beschimpfte Solowjow europäische Politiker als „verdammte Idioten“ und meinte: „Wen interessiert, dass dieses verdammte Hunderudel bellt? Was haben sie für die Front? Was können sie an die Front schicken? Sie haben nichts außer Gelaber!“
Auch Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz bekam sein Fett weg. An ihn richtete der Propagandist: „Du kannst mich verklagen, aber ich halte dich für einen Nazi-Verbrecher, einen Abschaum, einen abscheulichen Bastard und für ein lügendes Schwein.“
