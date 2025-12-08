Klagenfurter Pärchen tappt in die Investment-Falle

„Gewinne“ wurden nicht ausbezahlt

Wenig überraschend gab es nach den Überweisungen keinen Kontakt mehr zu den „Finanzberatern“ - und auch die versprochenen Gewinne wurden nicht ausbezahlt. Woraufhin die schockierten Opfer dann bei der Polizei Anzeige erstattet haben. Zu diesem Zeitpunkt hatten die beiden aber bereits mehrere zehntausend Euro an die Betrüger überwiesen.