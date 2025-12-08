Klagenfurter Pärchen tappt in die Investment-Falle

Der Glaube an die großen Gewinne kostete einem Paar aus Klagenfurt viel Geld! Die beiden wurden wie so oft auf digitalem Weg geködert. Nun kam aber das böse Erwachen!
Es war, wie üblich, eine Werbe-Anzeige auf einer Social-Media-Plattform, auf welche das Paar hereingefallen ist: Höchst professionell gestaltet, wurde den potenziellen Opfern über diese Einschaltung suggeriert, dass sie es mit einer deutschen Investmentfirma zu tun haben.
In der Hoffnung, jetzt das große Geld machen zu können, ließen sich die 49-jährige Frau und deren Lebensgefährte (57) schließlich in eine Messengergruppe einladen, über diese vermeintlich seriöse Seminare zu möglichen Investitions-Möglichkeiten abgehalten wurden.
Um schlussendlich auf das „Gewinn-Boot“ aufspringen und investieren zu können, mussten die Beiden „nur“ eine App auf deren Smartphones installieren. Über diese dann, für die jeweiligen, angeblichen Investitionen, ganz genaue Anweisungen bezüglich der Überweisungsmodalitäten weitergegeben wurden.
„Gewinne“ wurden nicht ausbezahlt
Wenig überraschend gab es nach den Überweisungen keinen Kontakt mehr zu den „Finanzberatern“ - und auch die versprochenen Gewinne wurden nicht ausbezahlt. Woraufhin die schockierten Opfer dann bei der Polizei Anzeige erstattet haben. Zu diesem Zeitpunkt hatten die beiden aber bereits mehrere zehntausend Euro an die Betrüger überwiesen.
