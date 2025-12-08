„Nach dem Ausfall war es die perfekte Antwort!“

„Der Junge hat einfach etwas Besonderes“
Lob von Letsch
Die Freude war bei Julia Scheib nach ihrem zweiten Weltcupsieg groß – denn nur einen Tag nach dem Ausfall raste sie in Mont Tremblant wieder aufs oberste Treppchen. Die Steirerin sprach über die Gedanken im Rennen, ihren Plan bis zum nächsten Rennen und was sie über Olympia denkt.
Ein Wochenende mit Licht und Schatten liegt hinter Ski-Ass Julia Scheib! Am Samstag fiel sie im kanadischen Mont Tremblant mit Zwischenbestzeit im ersten Durchgang aus, verlor das rote Trikot. Am Sonntag schlug die 27-jährige Steirerin zurück und krallte sich ihren zweiten Weltcupsieg.
