Frau gerät mit ihrem Hund in Bergnot

„Die Münchnerin hat alles richtig gemacht!“, sagt Hans Steiner von der Bergrettung Golling. Und das, obwohl die Bergretter ausrücken mussten. Die Frau aus Bayern war mit ihrem Hund unterwegs und hatte sich verstiegen. Der Hund war in felsiges und vereistes Absturzgelände nahe der Hubertushöhle im Bluntautal in Richtung des Torrener Jochs geraten. Weil das Gelände so steil und abschüssig war, rief sie die Bergrettung.