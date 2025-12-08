Wolverhampton gegen ManUnited ab 21 Uhr LIVE
Premier-League-Ticker
Zum Abschluss der 15. Runde in der englischen Premier League trifft Manchester United auf die Wolverhampton Wanderers. Wir berichten live ab 21 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Die gastierenden „Red Devils” agierten zuletzt auswärtsstark: Seit vier Gastpartien sind sie ungeschlagen und dies, obgleich es gegen einige Topteams wie Tottenham oder Liverpool ging.
Die „Wolves“ sind hingegen als einziges Team im britischen Oberhaus noch immer ohne Sieg und spielen eine erschreckend schwache Saison.
