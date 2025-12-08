Weltmeister der Tränen: „Sehe aus wie Verlierer“

Er gilt als emotionalster Fahrer im Formel-1-Starterfeld, spricht offen über mentale Schwankungen, nun krönte sich Lando Norris unter Tränen zum Weltmeister – und gestand: „Ich sehe aus wie ein Verlierer.“ Dabei hat er nicht nur das Herz von Model Magui Corceiro gewonnen. Die Eltern erinnern sich an steinigen Weg an die Spitze.
Tränen unter dem Helm, gebrochene Stimme am Funk, pure Emotionen der Erleichterung. So erlebte Lando Norris am Sonntag in Abu Dhabi die ersten Sekunden nach der Zieldurchfahrt – als sich der 26-jährige Brite als 35. Mann der Geschichte zum Weltmeister der Formel 1 gekrönt hatte. Im Zielbereich herzte der frischgebackene Champion zunächst seine Mama Cisca, holte sich dann sein „Siegerbussi“ von Model-Freundin Margarida Corceiro ab.
