Neuerung bei WM 2026: Trinkpausen in allen Spielen

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr wird es in jedem Spiel Trinkpausen geben. Wie der Weltverband (FIFA) mitteilte, sollen die Schiedsrichter jeweils nach 22 Minuten jeder Halbzeit das Spiel für drei Minuten für Erfrischungspausen unterbrechen.
Dies sei ein gestrafftes und vereinfachtes Verfahren im Vergleich zu bisherigen Trinkpausen bei hohen Temperaturen und diene dem Wohlbefinden der Spieler.
„Unabhängig vom Stadion, von einem etwaigen Dach und den Temperaturen gibt es bei allen Spielen eine dreiminütige Trinkpause“, sagte Manolo Zubiria, Turnierdirektor der FIFA für die USA, beim Treffen der internationalen Fernsehsender in Washington.
Erfahrungen aus der Klub-WM
Bei der Klub-WM im vergangenen Sommer in den USA hatten teilweise hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit den Spielern zu schaffen gemacht. Dort waren dann in den betreffenden Spielorten nach rund 30 Minuten Erfrischungspausen eingelegt worden. Diese Erfahrungen seien die Grundlage für die jetzige Entscheidung gewesen. Sollte es in der 20. oder 21. Minute eine Verletzungsunterbrechung geben, hätten die Referees einen Ermessensspielraum, die Pause auch schon eher zu starten, hieß es.
Die Fußball-WM findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt, Österreich trifft dabei in der Gruppe auf Jordanien, Argentinien und Algerien.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.