Neuerung bei WM 2026: Trinkpausen in allen Spielen

Erfahrungen aus der Klub-WM

Bei der Klub-WM im vergangenen Sommer in den USA hatten teilweise hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit den Spielern zu schaffen gemacht. Dort waren dann in den betreffenden Spielorten nach rund 30 Minuten Erfrischungspausen eingelegt worden. Diese Erfahrungen seien die Grundlage für die jetzige Entscheidung gewesen. Sollte es in der 20. oder 21. Minute eine Verletzungsunterbrechung geben, hätten die Referees einen Ermessensspielraum, die Pause auch schon eher zu starten, hieß es.