Unabhängig vom Wetter

Neuerung bei WM 2026: Trinkpausen in allen Spielen

Fußball International
08.12.2025 18:38
Trinkpause bei der Klub-WM für die Profis von Manchester City.
Trinkpause bei der Klub-WM für die Profis von Manchester City.(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Megan Briggs)

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr wird es in jedem Spiel Trinkpausen geben. Wie der Weltverband (FIFA) mitteilte, sollen die Schiedsrichter jeweils nach 22 Minuten jeder Halbzeit das Spiel für drei Minuten für Erfrischungspausen unterbrechen.

Dies sei ein gestrafftes und vereinfachtes Verfahren im Vergleich zu bisherigen Trinkpausen bei hohen Temperaturen und diene dem Wohlbefinden der Spieler.

„Unabhängig vom Stadion, von einem etwaigen Dach und den Temperaturen gibt es bei allen Spielen eine dreiminütige Trinkpause“, sagte Manolo Zubiria, Turnierdirektor der FIFA für die USA, beim Treffen der internationalen Fernsehsender in Washington.

Erfahrungen aus der Klub-WM
Bei der Klub-WM im vergangenen Sommer in den USA hatten teilweise hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit den Spielern zu schaffen gemacht. Dort waren dann in den betreffenden Spielorten nach rund 30 Minuten Erfrischungspausen eingelegt worden. Diese Erfahrungen seien die Grundlage für die jetzige Entscheidung gewesen. Sollte es in der 20. oder 21. Minute eine Verletzungsunterbrechung geben, hätten die Referees einen Ermessensspielraum, die Pause auch schon eher zu starten, hieß es.

Die Fußball-WM findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt, Österreich trifft dabei in der Gruppe auf Jordanien, Argentinien und Algerien.

Porträt von krone Sport
krone Sport
