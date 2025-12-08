Slot bricht Schweigen: „Ich habe keine Ahnung“

Der Ägypter fehlt im 19-Mann-Aufgebot des englischen Meisters und Slot bestätigte am Montagabend, dass es sich um eine disziplinarische Maßnahme handelt. „Wir haben ihm mitgeteilt, dass er nicht mit uns reist. Das war die einzige Kommunikation, die wir mit ihm hatten“, erklärte der Niederländer auf der Pressekonferenz. Und weiter: „Ich denke, normalerweise bin ich ruhig und höflich, aber das bedeutet nicht, dass ich schwach bin. Wenn ein Spieler sich zu so vielen Dingen äußert, dann ist es an mir, an uns als Verein, zu reagieren. Und wir haben so reagiert, dass er jetzt nicht hier ist.“ Salahs Reaktion sei „knapp“ gewesen.