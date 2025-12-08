Slot bricht Schweigen: „Ich habe keine Ahnung“

Beim FC Liverpool brennt es lichterloh: Nachdem Mohamed Salah brisante Aussagen über seine aktuelle sportliche Situation getroffen hat, bricht nun Trainer Arne Slot sein Schweigen und meldet sich vor dem Champions-League-Duell mit Inter Mailand zu Wort.
Der Ägypter fehlt im 19-Mann-Aufgebot des englischen Meisters und Slot bestätigte am Montagabend, dass es sich um eine disziplinarische Maßnahme handelt. „Wir haben ihm mitgeteilt, dass er nicht mit uns reist. Das war die einzige Kommunikation, die wir mit ihm hatten“, erklärte der Niederländer auf der Pressekonferenz. Und weiter: „Ich denke, normalerweise bin ich ruhig und höflich, aber das bedeutet nicht, dass ich schwach bin. Wenn ein Spieler sich zu so vielen Dingen äußert, dann ist es an mir, an uns als Verein, zu reagieren. Und wir haben so reagiert, dass er jetzt nicht hier ist.“ Salahs Reaktion sei „knapp“ gewesen.
Weitere Konsequenzen soll es vorerst nicht geben. Für Salah geht es nach dem Premier-League-Spiel gegen Brighton mit Ägypten zum Afrika-Cup (21. Dezember 2025 bis 18. Januar 2026). Ob er danach überhaupt noch einmal für den LFC aufläuft, ist offen. „Ich werde in Anfield sein, um mich von den Fans zu verabschieden, bevor ich zur AFCON gehe. Ich weiß nicht, was passieren wird, wenn ich dort bin. Nach allem, was ich für den Verein getan habe, tut das wirklich weh“, erklärte der 33-Jährige.
Hat Salah sein letztes Spiel für die „Reds“ gemacht?
Slot wollte sich zur Zukunft seines Superstars nicht festlegen. Auf die Frage, ob Salah womöglich bereits zum letzten Mal für Liverpool gespielt habe, sagte er: „Ich habe keine Ahnung. Ich kann diese Frage zum aktuellen Zeitpunkt nicht beantworten.“ Nach dem Auftritt in Mailand werde der Verein „die Situation noch einmal ansehen“. Grundsätzlich sei er aber „fest davon überzeugt, dass es für einen Spieler immer eine Möglichkeit gibt, zurückzukehren“.
Auf CL-Ebene hatte es für Liverpool zuletzt mit einem Heim-1:4 gegen PSV Eindhoven einen herben Dämpfer gegeben. Bei einer weiteren Niederlage droht dem aktuell 13. zwei Runden vor Schluss der Fall aus den Top 16. Ein gutes Omen könnte aber der 9. Dezember sein, an diesem Tag haben die „Reds“ seit 1933 von 16 Partien nur zwei verloren.
Beim 3:3 in Leeds stand Salah zum dritten Mal in Serie nicht in der Startelf und wurde auch nicht eingewechselt. Nach Schlusspfiff ließ er seinen Frust freien Lauf. „Jemand will, dass ich die ganze Schuld auf mich nehme. Der Verein hat mir im Sommer viel versprochen. Jetzt sitze ich auf der Bank, also kann ich sagen, dass sie dieses Versprechen nicht gehalten haben“, schimpfte er.
Weiter sagte er: „Ich hatte eine gute Beziehung zum Trainer. Ganz plötzlich haben wir jetzt aber gar keine Beziehung mehr. Und ich weiß nicht warum. Anscheinend will mich jemand nicht mehr im Klub haben.“ Slot widersprach dem: Er empfinde nicht, dass das Verhältnis zerbrochen sei.
