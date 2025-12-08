Patrick Budgen: „Habe mir alles selbst erarbeitet“

Nicht erst seit er bei „Guten Morgen Österreich“ das Land aufweckt, ist Patrick Budgen vielen Menschen ein Begriff. Schon zuvor überzeugte der 42-Jährige als „Wien heute“-Moderator, mit seinem Interviewformat „Bei Budgen“ und seiner Berichterstattung von der Wiener Terrornacht vom 2. November 2020. Jetzt steht der studierte Journalist vor seinem nächsten großen Karriereschritt: Ab 7. Jänner wird er – alternierend mit Mariella Gittler – ein neues werktägliches Talkformat auf ORF 2 moderieren.