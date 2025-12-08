Patrick Budgen: „Habe mir alles selbst erarbeitet“

Moderator, Reporter, Buchautor – Patrick Budgen (42) ist ein Mann mit vielen Talenten. Im Jänner übernimmt der Journalist den Platz von Barbara Karlich und startet mit einem neuen Talkformat. Wir trafen ihn zum Interview über Traumjob, Glücksmomente im Leben und Zukunftspläne.
Nicht erst seit er bei „Guten Morgen Österreich“ das Land aufweckt, ist Patrick Budgen vielen Menschen ein Begriff. Schon zuvor überzeugte der 42-Jährige als „Wien heute“-Moderator, mit seinem Interviewformat „Bei Budgen“ und seiner Berichterstattung von der Wiener Terrornacht vom 2. November 2020. Jetzt steht der studierte Journalist vor seinem nächsten großen Karriereschritt: Ab 7. Jänner wird er – alternierend mit Mariella Gittler – ein neues werktägliches Talkformat auf ORF 2 moderieren.
Im Gespräch erzählt Patrick Budgen von seinem kürzlich erschienenen dritten Krimi „Das Zwergpudel-Zerwürfnis“, in dem ein ehemaliger TV-Moderator und jetziger Bestatter mit viel Wiener Schmäh einen Mord im Schlagermilieu löst, über seine überstandene Krebserkrankung – und darüber, wie diese seinen Blick aufs Leben verändert hat.
