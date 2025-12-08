Fast alle wollen teure Sinnlos-Jobs abschaffen

Was bitte sind nicht amtsführende Stadträte? Da es viele nicht glauben können, hier eine vereinfachte Erklärung: Diese hoch bezahlten Jobs – pro Kopf und Monat 11.328 Euro – werden der Opposition aus Proporz-Gründen zur Verfügung gestellt. Und so hat die FPÖ drei dieser Posten, die Grünen haben zwei und die ÖVP hat einen. Ohne Büro und ohne Infrastruktur kosten den Steuerzahler diese Sinnlos-Jobs ohne jede Verantwortung fast fünf Millionen Euro in der aktuellen Legislaturperiode.