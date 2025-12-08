Professor Badelt: Der „Erklärbär der Nation“

Es ist ein kalter Dezembertag, als die „Krone“ Wirtschaftsprofessor Christoph Badelt zum Gespräch in der Oesterreichischen Nationalbank trifft. Sein Büro ist recht schlicht, bis auf das große Gemälde „Glücksknoten“ des Künstlers Hubert Scheibl an der Wand. Der Trubel in der Adventzeit gefällt ihm gar nicht. „Das hat mit der ursprünglichen Idee von Weihnachten wenig zu tun“, sagt der 74-Jährige.