Professor Badelt: Der „Erklärbär der Nation“

Seil gerissen: Aufzug erschlug Forstarbeiter
Tödlicher Unfall
Er redet der Regierung ins Gewissen und erklärt wirtschaftliche Zusammenhänge so, dass es wirklich jeder versteht: Christoph Badelt (74) Präsident des Fiskalrats und leidenschaftlicher Hüter der Staatsfinanzen. Wie fühlt er sich in seiner Rolle als Mahner der Nation? Und wofür brennt er privat? Ein „Krone“-Besuch bei einer Instanz.
Es ist ein kalter Dezembertag, als die „Krone“ Wirtschaftsprofessor Christoph Badelt zum Gespräch in der Oesterreichischen Nationalbank trifft. Sein Büro ist recht schlicht, bis auf das große Gemälde „Glücksknoten“ des Künstlers Hubert Scheibl an der Wand. Der Trubel in der Adventzeit gefällt ihm gar nicht. „Das hat mit der ursprünglichen Idee von Weihnachten wenig zu tun“, sagt der 74-Jährige.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.