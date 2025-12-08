„Wir haben nur noch das, was wir anhatten“

Neben dem enormen finanziellen Schaden schmerzt auch der nostalgische. Hab und vor allem Gut sind auf ewig verloren – angefangen von den Taufkerzen der Kinder über Bilder und andere Erinnerungsstücke. „Mir ist nichts geblieben, das mein Leben vor diesem Desaster greifbar machen kann“, sagt Christiane Winter, die während des Brandes unterwegs war. „Ich habe meine Tochter von einem Kindergeburtstag abgeholt, war eine Autostunde entfernt, als ich es am Handy erfahren habe. Ich bin gefahren wie in Trance und weiß nicht mehr, wie ich heimgekommen bin.“