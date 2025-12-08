„Wir haben nur noch das, was wir anhatten“

Eine alleinerziehende Mutter aus Neusiedl am See im Burgenland steht nach einem verheerenden Wohnungsbrand am Sonntagabend vor den Trümmern ihrer Existenz. „Krone“ und Volkshilfe rufen zum Spenden auf.
Christiane Winter ist am Boden zerstört. Nachdem ihre 90 Quadratmeter große Mietwohnung im Zentrum von Neusiedl am See aus bislang ungeklärter Ursache komplett ausgebrannt ist, steht die 44-jährige Ordinationsassistentin vor dem Nichts.
Vorübergehend hat die Alleinerzieherin mit ihren Kindern (9 und 13) bei einem Bekannten Unterschlupf gefunden. Die beiden Katzen, „Barney“ und „Cäsar“, die wie der Sohn eine Rauchgasvergiftung erlitten haben, werden in der Tierklinik Parndorf auf Vordermann gebracht. „Allein die Behandlungskosten belaufen sich auf 1200 Euro. Wie soll ich das bezahlen, wenn ich nicht einmal Brot kaufen kann?“, fragt die Burgenländerin, die von einem Detail berichtet, das das Ausmaß des Schadens verdeutlicht. „Obwohl die Tür zur Küche geschlossen war, war das Salz im Streuer pechschwarz.“
Neben dem enormen finanziellen Schaden schmerzt auch der nostalgische. Hab und vor allem Gut sind auf ewig verloren – angefangen von den Taufkerzen der Kinder über Bilder und andere Erinnerungsstücke. „Mir ist nichts geblieben, das mein Leben vor diesem Desaster greifbar machen kann“, sagt Christiane Winter, die während des Brandes unterwegs war. „Ich habe meine Tochter von einem Kindergeburtstag abgeholt, war eine Autostunde entfernt, als ich es am Handy erfahren habe. Ich bin gefahren wie in Trance und weiß nicht mehr, wie ich heimgekommen bin.“
Schnurstracks lief die Frau an den Feuerwehrleuten vorbei ins Haus, wo sie erfuhr, dass die Rettung ihren Sohn und drei Nachbarn wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht hatte. Und dass eine Katze abtransportiert worden war. Eine? Christiane Winter rief nach „Barney“. Nach „Cäsar“. Bis sie ein Husten hinter der verkohlten Bank vernahm.
Freilich muss man jemandem, dem „nur das, was wir anhaben“ geblieben ist, die Frage nach einer Haushaltsversicherung stellen. Die wird bejaht. Aber was, wenn es sich um grobe Fahrlässigkeit gehandelt haben sollte?
Um Solidarität mit Familie Winter zu zeigen, hat die Volkshilfe auf Initiative der „Krone“ ein Spendenkonto angelegt. Zeigen Sie Herz!
Spendenkonto:
Volkshilfe Burgenland
Kennwort „Fam Winter“
IBAN: AT04 5100 0910 1310 0610
