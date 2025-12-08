Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

60.000 Euro ergaunert

„Hochpreisiges Gold“ war nur bemalte Billigware

Niederösterreich
08.12.2025 19:00
Nach diesen beiden Männern wird seit April gesucht. Sie sollen das Opfer mit falschen ...
Nach diesen beiden Männern wird seit April gesucht. Sie sollen das Opfer mit falschen Goldstücken um mehr als 60.000 Euro gebracht haben.(Bild: Krone KREATIV/LPD Niederösterreich/Mabon Film, LPD Niederösterreich/ServusTV)

Zwei Betrüger knöpften einem Restaurantchef aus Mödling in Niederösterreich mit vermeintlich echten Goldstücken 60.000 Euro ab. Die Täter des europaweit einzigartigen Falles sind noch auf der Flucht.

0 Kommentare

Es ist ein Fall, der die Ermittler bereits seit April beschäftigt. Denn damals hatte es in einem Asia-Restaurant in Mödling ein folgenschweres Treffen gegeben. Zwei Chinesen hatten sich gegenüber dem Lokalbesitzer als Geschäftsmänner ausgegeben. Der vermeintliche Hintergrund des Treffens: Das Duo brauche ein Catering für seine Mitarbeiter. Angeblich! Denn in Wirklichkeit hatten die beiden Asiaten ganz anderes im Sinn.

Auf einer Baustelle gefunden ...
Denn bei einem zweiten Treffen gleich am nächsten Tag widmeten sie sich nur zu Beginn der Menüplanung. Wenig später verrieten die Männer, dass sie auf einer Baustelle im südlichen Niederösterreich eine größere Menge Gold und ein chinesisches Testament gefunden hätten. Im Zuge des Gesprächs boten sie die vermeintlich wertvollen Stücke zum Verkauf an.

Die sichergestellten „Gold“-Stücke
Die sichergestellten „Gold“-Stücke(Bild: ServusTV/Mabon Film)

Es sind nur komplette Fälschungen
Der Restaurantchef stieg darauf ein und bezahlte mehr als 60.000 Euro dafür. Als der Käufer dieses anschließend zu einem Fachhandel brachte, traute er seinen Ohren nicht. Es handelte sich bei den Goldstücken um komplette Fälschungen. Ein mehr als schwacher Trost: Er sei nicht das einzige Opfer dieser Betrügerbande.

„Im Zuge der Ermittlungen konnten wir feststellen, dass diese Goldstücke aus einer Kupfer-Nickel- und Zink-Legierung bestehen, die lediglich goldfarben eingefärbt oder lackiert waren“, berichtet Ermittler Markus Vondracek.

Zitat Icon

Das Catering war nur ein Köder, um mit dem Opfer ins Gespräch zu kommen. Im Zuge dessen konnten die beiden Betrüger ihm das angeblich gefundene Gold anbieten.

Ermittler Nenad Macho

Nach wie vor fehlt von den Tätern jede Spur. „Das Besondere an diesem Modus Operandi war, dass es diesen in Österreich so noch nicht gegeben hat und wir auch keinen ähnlichen Fall in Europa gefunden haben“, so Vondracek.

Während die Ermittlungen weiter auf Hochtouren laufen, zeigt ServusTV den Fall in der Sendung „Fahndung Österreich“ am Mittwoch um 20.15 Uhr.

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
138.758 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
120.976 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Fußball International
ÖFB-Team gegen Messi! Auftakt gegen WM-Debütanten
112.108 mal gelesen
Lionel Messi wartet also auf Marko Arnautovic und Co.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf