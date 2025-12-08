„Hochpreisiges Gold“ war nur bemalte Billigware

Es ist ein Fall, der die Ermittler bereits seit April beschäftigt. Denn damals hatte es in einem Asia-Restaurant in Mödling ein folgenschweres Treffen gegeben. Zwei Chinesen hatten sich gegenüber dem Lokalbesitzer als Geschäftsmänner ausgegeben. Der vermeintliche Hintergrund des Treffens: Das Duo brauche ein Catering für seine Mitarbeiter. Angeblich! Denn in Wirklichkeit hatten die beiden Asiaten ganz anderes im Sinn.