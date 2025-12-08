Lendhafen in neuer Liga: „Wollten kein Wettrüsten“

LIVE: Manchester United verpasst erste Top-Chance
Im „Krone“-Spiel der Runde – inklusive Fotostrecke – siegte Paternion bei den Lendhafen Seelöwen klar mit 9:5. Die Hausherren wechselten heuer in die Division II Mitte, da stottert der Motor aber noch. Die Gäste müssen noch länger in der Fremde auflaufen.
Heimrecht getauscht! In der Division II Mitte wird Paternion zu Beginn stets in der Fremde auflaufen. „Wir spielen auf Natureis. Da haben wir im Jänner die besten Karten“, sagt Obmann Hans Rauter. Sollte es nicht klappen, dann hat man bei der Halle in Spittal Ersatztermine gebucht – was aber aufs Geldbörserl drückt.
