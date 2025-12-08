„Von diesem Sieg reden wir noch in 20 Jahren“

Flunger: „Es waren keine einfachen Jahre“

„Lisas Rennen war perfekt“, lobte die 43-Jährige ihre Vorzugsschülerin. Noch vor der Siegerehrung fiel Hauser ihrer Trainerin mit Tränen in den Augen um den Hals. „Es war schon sehr emotional“, erklärt diese. „Es waren zuletzt keine einfachen Jahre, vor allem auch mental und gesundheitlich.“ Lisa nun wieder ganz oben zu sehen, bedeutet allen Beteiligten unfassbar viel. „Wenn wir uns in 20 Jahren zum Kaffee treffen, werden wir noch von diesem Rennen reden“, lacht Flunger.