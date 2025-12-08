Oberwart startet mit Sieg in die Rückrunde

LIVE: Manchester United verpasst erste Top-Chance
Nach einer dreiwöchigen Pause ist die Basketball-Superliga der Männer am Montag in die Rückrunde gestartet. Meister Oberwart Gunners besiegte daheim die Traiskirchen Lions 91:76 und verteidigte die Tabellenführung.
Der UBSC Graz schob sich mit einem 112:102-Heimerfolg über Klosterneuburg vorbei an den Niederösterreichern und den Flyers Wels, die eine heftige 65:89-Heimpleite gegen BC Vienna kassierten, auf Rang zwei. Siege feierten auch Gmunden und Kapfenberg.
Graz, Wels, Klosterneuburg und Kapfenberg haben nach zwölf Runden allesamt 16 Punkte und liegen damit zwei Zähler hinter Oberwart. In Schlagdistanz ist auch Gmunden (14) als Sechster.
