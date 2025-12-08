„Madita“: Familienoper feiert Premiere in Linz

Es ist eine doppelte Premiere: Die erste Familienoper ist im Linzer Musiktheater gelandet. Ein guter Griff gelang mit der Geschichte „Madita“ von Pippi-Langstrumpf-Autorin Astrid Lindgren, die der schwedische Komponist Viktor Åslund nun in die Welt der Musik bringt. Intendant Hermann Schneider verfasste das Libretto.