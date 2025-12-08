Welt rüstet auf und unsere Firmen mischen groß mit

Die Welt rüstet auf, und Österreichs Industrie will mitmischen. 3,3 Milliarden Euro erwirtschaftete die heimische Rüstungsbranche bereits im vorigen Jahr. Doch das soll erst der Anfang sein. Österreichische Zulieferer produzieren Schlüsseltechnologien, die in modernen Streitkräften unverzichtbar sind und nun verstärkt nachgefragt werden. Die „Krone“ hat sich angesehen, welche heimischen Unternehmen von der globalen Aufrüstung profitieren.