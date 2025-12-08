Welt rüstet auf und unsere Firmen mischen groß mit

Sieben EU-Staaten wollen russische Vermögen nutzen
Hilfe für Ukraine
Von Hightech-Motoren für Panzer bis zu Radarsystemen und Drohnenabwehr: Die Nachfrage nach österreichischer Technologie steigt rasant. Mehrere heimische Unternehmen sichern sich Schlüsselaufträge. Wer zu den Gewinnern des weltweiten Rüstungsbooms zählt.
Die Welt rüstet auf, und Österreichs Industrie will mitmischen. 3,3 Milliarden Euro erwirtschaftete die heimische Rüstungsbranche bereits im vorigen Jahr. Doch das soll erst der Anfang sein. Österreichische Zulieferer produzieren Schlüsseltechnologien, die in modernen Streitkräften unverzichtbar sind und nun verstärkt nachgefragt werden. Die „Krone“ hat sich angesehen, welche heimischen Unternehmen von der globalen Aufrüstung profitieren.
