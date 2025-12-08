Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel

Kurz nach seinem ersten WM-Titel hat Lando Norris die erste große Entscheidung für die kommende Formel-1-Saison getroffen. Der McLaren-Star wird 2026 mit der Startnummer 1 antreten und zwingt damit den entthronten Weltmeister Max Verstappen zu einer Änderung.
Norris, bislang mit der 4 unterwegs, bestätigte bei Sky Sports: „Es ist Tradition. Es gibt einen Grund dafür. Es gibt sie, weil man sie sich holen kann, wenn man hart dafür arbeitet.“ Vier Jahre lang hatte Verstappen mit der 1 dominiert.
Für Norris ist die Entscheidung ein Statement, auch in Richtung seines Teams. „Wir alle werden das mit Stolz tragen. Meine Mechaniker, meine Ingenieure, einfach jeder, der Teil von McLaren ist. Auch sie verdienen diese Anerkennung“, sagte der 26-Jährige. Die 1 stehe für die gemeinsame Arbeit: „Es ist ihr Stolz, zu wissen, dass sie so viel investiert haben. Wir sind die Nummer eins.“
Ein Weltmeister muss nicht zwingend mit der 1 fahren. Lewis Hamilton entschied sich einst dagegen und blieb bei seiner 44. Norris aber nutzt das Privileg und nimmt Verstappen damit die Wahlmöglichkeit.
Verstappen vor Zahlen-Problem
Der Niederländer muss nun eine neue Startnummer wählen. Vor seiner Titelserie war Verstappen mit der 33 unterwegs, doch im Fahrerlager liebäugelte er zuletzt mit der 3 – seiner Lieblingsnummer.
In Las Vegas erklärte er: „Das ist eine sehr gute Frage! Ich schaue mir das im Winter an, aber meine Lieblingsnummer ist die 3. Wir müssen nur sehen, ob das überhaupt möglich ist.“
„Man braucht dafür eine Genehmigung“
Der Haken: Als Verstappen 2015 in die Formel 1 kam, gehörte die 3 bereits Daniel Ricciardo. Obwohl der Australier nicht mehr fährt, bleibt die Nummer zwei Jahre lang für ihn reserviert. Zusätzlich braucht es eine Freigabe der FIA. „Man braucht dafür erst eine Genehmigung, denn die Nummer ist offiziell noch nicht verfügbar“, so Verstappen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.