Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel

Für Norris ist die Entscheidung ein Statement, auch in Richtung seines Teams. „Wir alle werden das mit Stolz tragen. Meine Mechaniker, meine Ingenieure, einfach jeder, der Teil von McLaren ist. Auch sie verdienen diese Anerkennung“, sagte der 26-Jährige. Die 1 stehe für die gemeinsame Arbeit: „Es ist ihr Stolz, zu wissen, dass sie so viel investiert haben. Wir sind die Nummer eins.“