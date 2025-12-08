Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verstappen betroffen

Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel

Formel 1
08.12.2025 19:28
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen(Bild: AFP/APA/Andrej ISAKOVIC)

Kurz nach seinem ersten WM-Titel hat Lando Norris die erste große Entscheidung für die kommende Formel-1-Saison getroffen. Der McLaren-Star wird 2026 mit der Startnummer 1 antreten und zwingt damit den entthronten Weltmeister Max Verstappen zu einer Änderung.

0 Kommentare

Norris, bislang mit der 4 unterwegs, bestätigte bei Sky Sports: „Es ist Tradition. Es gibt einen Grund dafür. Es gibt sie, weil man sie sich holen kann, wenn man hart dafür arbeitet.“ Vier Jahre lang hatte Verstappen mit der 1 dominiert.

Für Norris ist die Entscheidung ein Statement, auch in Richtung seines Teams. „Wir alle werden das mit Stolz tragen. Meine Mechaniker, meine Ingenieure, einfach jeder, der Teil von McLaren ist. Auch sie verdienen diese Anerkennung“, sagte der 26-Jährige. Die 1 stehe für die gemeinsame Arbeit: „Es ist ihr Stolz, zu wissen, dass sie so viel investiert haben. Wir sind die Nummer eins.“

Ein Weltmeister muss nicht zwingend mit der 1 fahren. Lewis Hamilton entschied sich einst dagegen und blieb bei seiner 44. Norris aber nutzt das Privileg und nimmt Verstappen damit die Wahlmöglichkeit.

Lesen Sie auch:
Tränen der Freude und Erleichterung bei Lando Norris. Seine Freundin und seine Familie freuen ...
Krone Plus Logo
Emotionaler Norris
Weltmeister der Tränen: „Sehe aus wie Verlierer“
08.12.2025
Party-Löwe in Action
„Sweet Caroline“: Norris auch beim Feiern Champion
08.12.2025
Erstmals F1-Champion
Norris unter Tränen: „Es war so eine lange Reise!“
07.12.2025
2 Punkte entscheiden
Lando Norris krönt sich erstmals zum Weltmeister
07.12.2025

Verstappen vor Zahlen-Problem
Der Niederländer muss nun eine neue Startnummer wählen. Vor seiner Titelserie war Verstappen mit der 33 unterwegs, doch im Fahrerlager liebäugelte er zuletzt mit der 3 – seiner Lieblingsnummer.

In Las Vegas erklärte er: „Das ist eine sehr gute Frage! Ich schaue mir das im Winter an, aber meine Lieblingsnummer ist die 3. Wir müssen nur sehen, ob das überhaupt möglich ist.“

„Man braucht dafür eine Genehmigung“
Der Haken: Als Verstappen 2015 in die Formel 1 kam, gehörte die 3 bereits Daniel Ricciardo. Obwohl der Australier nicht mehr fährt, bleibt die Nummer zwei Jahre lang für ihn reserviert. Zusätzlich braucht es eine Freigabe der FIA. „Man braucht dafür erst eine Genehmigung, denn die Nummer ist offiziell noch nicht verfügbar“, so Verstappen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
138.758 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
120.976 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Fußball International
ÖFB-Team gegen Messi! Auftakt gegen WM-Debütanten
112.108 mal gelesen
Lionel Messi wartet also auf Marko Arnautovic und Co.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf