Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Routine oder Taktik?

Nur noch 22 Tage für das Lorenz-Böhler-Krankenhaus

Wien
08.12.2025 12:00
Neue Ungewissheit eineinhalb Jahre nach der Räumung
Neue Ungewissheit eineinhalb Jahre nach der Räumung(Bild: Martin A. Jöchl)

Wieder droht dem Wiener Böhler-Spital die Sperre: Die Gültigkeit des Sicherheitskonzepts läuft mit Jahresende aus. Was die AUVA als Routinevorgang abtut, könnte auch bewusste Taktik sein.

0 Kommentare

Für das Böhler-Spital tickt wieder die Uhr: Das derzeitige Sicherheitskonzept und damit die Erlaubnis zum Spitalsbetrieb gilt nur noch bis 31. Dezember. Den Antrag auf Verlängerung stellte die AUVA im Oktober. Zeitgerecht, wie sie sagt. Mit Absicht spät, wie andere sagen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 10°
Symbol leichter Regen
Wien 11. Simmering
5° / 10°
Symbol leichter Regen
Wien 14. Penzing
4° / 11°
Symbol leichter Regen
Wien 19. Döbling
5° / 10°
Symbol leichter Regen
Wien 21. Floridsdorf
5° / 9°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
141.959 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
136.241 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
115.733 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Routine oder Taktik?
Nur noch 22 Tage für das Lorenz-Böhler-Krankenhaus
Adventkalender
8. Dezember: 2×2 VIP-Karten für EC-Spiel von Rapid
Zimmerbrand in Wien
Rauch und Flammen schneiden Familie Fluchtweg ab
Einigung polarisiert
8. Dezember: Diese Geschäfte haben heute offen
Stadt schlägt Alarm:
Wien droht zu Weihnachten eine große Grippewelle
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf