Nur noch 22 Tage für das Lorenz-Böhler-Krankenhaus

Wieder droht dem Wiener Böhler-Spital die Sperre: Die Gültigkeit des Sicherheitskonzepts läuft mit Jahresende aus. Was die AUVA als Routinevorgang abtut, könnte auch bewusste Taktik sein.
Für das Böhler-Spital tickt wieder die Uhr: Das derzeitige Sicherheitskonzept und damit die Erlaubnis zum Spitalsbetrieb gilt nur noch bis 31. Dezember. Den Antrag auf Verlängerung stellte die AUVA im Oktober. Zeitgerecht, wie sie sagt. Mit Absicht spät, wie andere sagen.
