Kommt Flutwelle?
Japan gibt nach Erdbeben Tsunami-Warnung aus
Die japanischen Behörden zeigen sich nach einem Erdbeben der Stärke 7,6 vor der Küste der Präfektur Aomori alarmiert: Es könnte zu einem Tsunami kommen.
Bis zu drei Meter hohe Wellen könnten auf die Küste treffen, teilte die japanische Wetterbehörde (JMA) am Montag mit. Das Beben hatte demnach eine Stärke von 7,6 und ereignete sich um 23.15 Uhr Ortszeit (15.15 Uhr MEZ). Die Warnung galt zunächst für die Präfekturen Hokkaido, Aomori und Iwate. Das Epizentrum lag 80 Kilometer vor der Küste von Aomori.
Demnach ereignete sich das Beben in einer Tiefe von 50 Kilometern. Über konkrete Schäden oder Verletzte in den betroffenen Küstengebieten war vorerst nichts bekannt.
Das Pacific Tsunami Warning Center warnte am Montagnachmittag, dass die Ausläufer der Tsunami-Wellen bis zu 1000 Kilometer vom Beben entfernt auf die Küsten Japans und Russlands treffen könnten.
