Japan gibt nach Erdbeben Tsunami-Warnung aus

Bis zu drei Meter hohe Wellen könnten auf die Küste treffen, teilte die japanische Wetterbehörde (JMA) am Montag mit. Das Beben hatte demnach eine Stärke von 7,6 und ereignete sich um 23.15 Uhr Ortszeit (15.15 Uhr MEZ). Die Warnung galt zunächst für die Präfekturen Hokkaido, Aomori und Iwate. Das Epizentrum lag 80 Kilometer vor der Küste von Aomori.