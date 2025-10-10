Mit Seilbahnen auf den Berg und Herbst genießen

„Sieben unserer 14 Kärntner Sommerbergbahnen bieten ein schönes Herbsterlebnis oben am Berg“, schwärmt Josef Bogensperger jun., Obmann der Fachgruppe der Kärntner Seilbahnen. Und besonders für Wanderungen, Biken oder einfach zum Natur- und Hüttengenuss sind die Berge mit den Bahnen im Herbst gemütlich erreichbar. Und aufgrund des frühen Schneefalls heuer auf den Bergen startet parallel schon die Skisaison am Mölltaler Gletscher.