Überflutungsgefahr durch illegale Abfälle

Die Stadt Dornbirn hat alle Anrainer des Müllerbachs gebeten, Gartenabfälle wie Laub und Grünschnitt nicht im Wasserlauf oder an seinen Ufern zu entsorgen. Stattdessen sollen diese Materialien ausschließlich über die Biotonne, die städtische Sammelstelle für Grüngut oder durch Kompostierung im eigenen Garten deponiert werden.