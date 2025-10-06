Karl-Markus Gauß, ein „Doppelkinn“ mit Charme

Ein Gefühl von peinlicher Betretenheit“ habe er gehabt, als er sich zum ersten Mal auf der Leinwand sah. „Das war schon schwer auszuhalten“, findet Karl-Markus Gauß (71). Etwa wenn sein Kopf samt des „angeblichen Doppelkinns“ fast die ganze Leinwand ausfüllt, während er den Kapuzinerberg hinauf hetzt.