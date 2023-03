„Kann meinen Beruf heute niemandem mehr empfehlen“

Wir waren in der Familie vier Buben – ich war der jüngste. Ich wollte mit den Großen immer mithalten und da konnte ich mich eigentlich nur behaupten, indem ich mit dem Mundwerk besser war als sie. Und so habe ich ein Gefühl dafür bekommen, dass die Sprache schon eine gewisse Macht ist. Wenn mich Kritiker später manchmal negativ konnotiert „Maulheld“ genannt haben, muss ich schon sagen: Kriegsheld bin ich sicher keiner. Also ja, ich habe mir in der Tat mit dem Reden und Schreiben meine Position in der Welt erobert.