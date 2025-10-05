Karl-Markus Gauß flaniert durch Europa

Von Donauschwaben bis nach Unken im Pinzgau

Vier Jahre lang hat Holzhause Gauß begleitet. Da geht es nach Donauschwaben, in die Heimat der Mutter des Schriftstellers, nach Ungarn, aber selbstverständlich auch an Orte in Österreich. „Obwohl diese Gemeinde im Norden des Pinzgaues nur eine knappe Autostunde von der Stadt Salzburg entfernt liegt und einer der schönsten Flecken Salzburgs sein soll, war ich nie in Unken“, sagt Gauß im Film. Das will er nachholen.