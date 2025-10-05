Vorteilswelt
Filmporträt

Karl-Markus Gauß flaniert durch Europa

Salzburg
05.10.2025 11:00
Mal eine andere Perspektive für Salzburg.
Mal eine andere Perspektive für Salzburg.(Bild: Jörg Burger)

Der Salzburger Schriftsteller Karl-Markus Gauß ist in einem Film porträtiert worden. Am Montag feiert „Schlendern ist mein Metier“ seine Österreich-Premiere im „Das Kino“.

Ihm gelingt, was nur wenige Intellektuelle können: Er schafft keine Distanz. Im Gegenteil. Karl-Markus Gauß spricht mit den Menschen ohne Berührungsängste. Und er geht dahin, wo es nur wenige Menschen hintreibt. New York, Rio, Tokio? Nein! In Zeiten von Übertourismus und Instagram-Hotspots sind es gerade die unscheinbaren und von den meisten gemiedenen Ränder Europas, mit denen er sich beschäftigt.

Vier Jahre hat der Regisseur den Schriftsteller begleitet.
Vier Jahre hat der Regisseur den Schriftsteller begleitet.(Bild: Navigator Film)

Genau das hat Regisseur Johannes Holzhausen nun filmisch eingefangen. Am Montag hat sein Werk „Karl-Markus Gauß: Schlendern ist mein Metier“ seine Premiere im „Das Kino“ in Salzburg.

Auch wenn der Begriff der Entschleunigung in diesen durchdigitalisierten Zeiten schon etwas abgenutzt ist: Gauß und Holzhausen gelingt genau das. Man kann sich wunderbare 80 Minuten mittreiben lassen, ein Schlendern von und mit Gauß.

Ohne dass es bloß eine seichte Kaffeefahrt bleibt. Denn es ist auch ein Hauch von Wehmut, der immer mitschwingt. Wegen des Zustandes von Europa, aber auch weil der Zeitgeist des sich Zeit Nehmens immer seltener wird.

Heidi Geyer
Heidi Geyer
