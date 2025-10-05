Karl-Markus Gauß flaniert durch Europa

Der Salzburger Schriftsteller Karl-Markus Gauß ist in einem Film porträtiert worden. Am Montag feiert „Schlendern ist mein Metier“ seine Österreich-Premiere im „Das Kino“.
Ihm gelingt, was nur wenige Intellektuelle können: Er schafft keine Distanz. Im Gegenteil. Karl-Markus Gauß spricht mit den Menschen ohne Berührungsängste. Und er geht dahin, wo es nur wenige Menschen hintreibt. New York, Rio, Tokio? Nein! In Zeiten von Übertourismus und Instagram-Hotspots sind es gerade die unscheinbaren und von den meisten gemiedenen Ränder Europas, mit denen er sich beschäftigt.
Genau das hat Regisseur Johannes Holzhausen nun filmisch eingefangen. Am Montag hat sein Werk „Karl-Markus Gauß: Schlendern ist mein Metier“ seine Premiere im „Das Kino“ in Salzburg.
Von Donauschwaben bis nach Unken im Pinzgau
Vier Jahre lang hat Holzhause Gauß begleitet. Da geht es nach Donauschwaben, in die Heimat der Mutter des Schriftstellers, nach Ungarn, aber selbstverständlich auch an Orte in Österreich. „Obwohl diese Gemeinde im Norden des Pinzgaues nur eine knappe Autostunde von der Stadt Salzburg entfernt liegt und einer der schönsten Flecken Salzburgs sein soll, war ich nie in Unken“, sagt Gauß im Film. Das will er nachholen.
Auch wenn der Begriff der Entschleunigung in diesen durchdigitalisierten Zeiten schon etwas abgenutzt ist: Gauß und Holzhausen gelingt genau das. Man kann sich wunderbare 80 Minuten mittreiben lassen, ein Schlendern von und mit Gauß.
Ohne dass es bloß eine seichte Kaffeefahrt bleibt. Denn es ist auch ein Hauch von Wehmut, der immer mitschwingt. Wegen des Zustandes von Europa, aber auch weil der Zeitgeist des sich Zeit Nehmens immer seltener wird.
