Die Schneider mit sanften Riesen auf Tuchfühlung

Es sind wunderschöne Bilder, die wir hier von Silvia Schneider zu sehen bekommen. Die attraktive ORF-Moderatorin geht für ihre neueste Sendung „Silvia entdeckt – Thailand“ mit den Dickhäutern auf ein Bad ins kühle Nass. Was die Oberösterreicherin, die aktuell dort dreht noch alles erlebte, verriet sie uns.
„Es ist ein unglaubliches Erlebnis, diesen großen Tieren so nahe sein zu dürfen!“, schwärmt uns Silvia Schneider vor, als wir die beliebte Moderatorin in Thailand erreichen. Aktuell dreht sie dort für ihre ORF-Sendung „Silvia entdeckt – Thailand“ (am 28. Dezember im Fernsehen) und fängt dafür die schönsten Impressionen von Land, Leuten, der Gastronomie . . .
Schneider ging mit Elefanten baden
. . .und von der Tierwelt ein. So kam es auch zum atemberaubenden Treff mit jenen Elefanten, mit denen gemeinsam sich die Oberösterreicherin in die Fluten wagte. Die Bilder davon im TV dürften entsprechend opulent werden.
Doch auch Silvias Treffen mit Nooror Somany Steppe, der Gründerin der thailändischen Restaurantkette „Blue Elephant“ dürfte Spuren hinterlassen haben. Kein Wunder, immerhin ist sie eine der weltweiten Kulinarik-Botschafterinnen ihres Landes.
