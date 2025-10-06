Die Schneider mit sanften Riesen auf Tuchfühlung

„Es ist ein unglaubliches Erlebnis, diesen großen Tieren so nahe sein zu dürfen!“, schwärmt uns Silvia Schneider vor, als wir die beliebte Moderatorin in Thailand erreichen. Aktuell dreht sie dort für ihre ORF-Sendung „Silvia entdeckt – Thailand“ (am 28. Dezember im Fernsehen) und fängt dafür die schönsten Impressionen von Land, Leuten, der Gastronomie . . .

Schneider ging mit Elefanten baden

. . .und von der Tierwelt ein. So kam es auch zum atemberaubenden Treff mit jenen Elefanten, mit denen gemeinsam sich die Oberösterreicherin in die Fluten wagte. Die Bilder davon im TV dürften entsprechend opulent werden.