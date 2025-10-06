Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Exotik in Thailand

Die Schneider mit sanften Riesen auf Tuchfühlung

Adabei Österreich
06.10.2025 20:00
Derzeit dreht Silvia Schneider mit ihrem Team für eine ORF-Sendung in Thailand. Dafür ging die ...
Derzeit dreht Silvia Schneider mit ihrem Team für eine ORF-Sendung in Thailand. Dafür ging die Oberösterreicherin auch mit Elefanten baden.(Bild: Tina Pivovarnikova)

Es sind wunderschöne Bilder, die wir hier von Silvia Schneider zu sehen bekommen. Die attraktive ORF-Moderatorin geht für ihre neueste Sendung „Silvia entdeckt – Thailand“ mit den Dickhäutern auf ein Bad ins kühle Nass. Was die Oberösterreicherin, die aktuell dort dreht noch alles erlebte, verriet sie uns.

0 Kommentare

„Es ist ein unglaubliches Erlebnis, diesen großen Tieren so nahe sein zu dürfen!“, schwärmt uns Silvia Schneider vor, als wir die beliebte Moderatorin in Thailand erreichen. Aktuell dreht sie dort für ihre ORF-Sendung „Silvia entdeckt – Thailand“ (am 28. Dezember im Fernsehen) und fängt dafür die schönsten Impressionen von Land, Leuten, der Gastronomie . . .

Schneider ging mit Elefanten baden
. . .und von der Tierwelt ein. So kam es auch zum atemberaubenden Treff mit jenen Elefanten, mit denen gemeinsam sich die Oberösterreicherin in die Fluten wagte. Die Bilder davon im TV dürften entsprechend opulent werden.

Gedanklicher und kulinarischer Austausch zwischen Nooror Somany Steppe und Silvia Schneider in ...
Gedanklicher und kulinarischer Austausch zwischen Nooror Somany Steppe und Silvia Schneider in Thailand.(Bild: Tina Pivovarnikova)
Einzigartiges Erlebnis: Silvia Schneider beim Bad im kühlen Nass mit einem Elefanten.
Einzigartiges Erlebnis: Silvia Schneider beim Bad im kühlen Nass mit einem Elefanten.(Bild: Tina Pivovarnikova)

Doch auch Silvias Treffen mit Nooror Somany Steppe, der Gründerin der thailändischen Restaurantkette „Blue Elephant“ dürfte Spuren hinterlassen haben. Kein Wunder, immerhin ist sie eine der weltweiten Kulinarik-Botschafterinnen ihres Landes.

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Grammy-Preisträger Brett James ist im Alter von 57 Jahren bei einem Flugzeugabsturz in North ...
Drama um Grammy-Star!
Brett James stirbt mit Ehefrau und deren Tochter
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump werden von Prinz William und Prinzessin ...
„Sie sind wunderschön“
Donald Trump von Kate in Windsor Castle empfangen
In einer Badewanne voller Plastikbällen präsentierte Lilly Becker voller Stolz ...
Die heißesten Bilder
Lilly Becker zeigt sich nackt im „Playboy“
Vaterherz zerreißt
Beckers bitteres Geständnis über Tochter Anna
Trauer Giorgio Armani (11. Juli 1934 – 4. September 2025)
Trauer um Legende
Italienischer Modepapst Giorgio Armani gestorben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
150.281 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
129.061 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
123.767 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1417 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1249 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1200 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Mehr Adabei Österreich
Exotik in Thailand
Die Schneider mit sanften Riesen auf Tuchfühlung
„9 Plätze – 9 Schätze“
Diese Promis kämpfen für Bundesland-Finalisten!
Klare Ansage
Simone Lugner: „Kein Mann kommt an meine Kassa!“
Mallorca-Millionendeal
Wie guter Wein, Heino tritt auch noch mit 100 auf
Die „Krone“ am Set
„Kommissar Rex“ und die Sache mit der Hündin
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf