Auf Kühbauers Spuren! „Das tangiert mich nicht“

Es war die vierte erfolgreiche Wende für St. Pölten in der 2. Liga, mit dem 2:1 nach 0:1 in Klagenfurt geht St. Pölten ungeschlagen in die Länderspielpause. Mehr noch: Mit acht Siegen und einem Remis in den ersten neun Runden hat der SKN einen Rekordstart in „Liga zwa“ egalisiert – jenen von Admira unter Didi Kühbauer in der Aufstiegs-Saison 2010. Doch Trainer Cem Sekerlioglu hält den Ball flach.