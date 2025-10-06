Vorteilswelt
SKN-Coach Sekerlioglu

Auf Kühbauers Spuren! „Das tangiert mich nicht“

„Krone“-Plus: Sport-Nachrichten
06.10.2025 06:30
St. Pöltens Trainer Cem Sekerlioglu auf der Erfolgswelle.
St. Pöltens Trainer Cem Sekerlioglu auf der Erfolgswelle.(Bild: GEPA)

Es war die vierte erfolgreiche Wende für St. Pölten in der 2. Liga, mit dem 2:1 nach 0:1 in Klagenfurt geht St. Pölten ungeschlagen in die Länderspielpause. Mehr noch: Mit acht Siegen und einem Remis in den ersten neun Runden hat der SKN einen Rekordstart in „Liga zwa“ egalisiert – jenen von Admira unter Didi Kühbauer in der Aufstiegs-Saison 2010. Doch Trainer Cem Sekerlioglu hält den Ball flach.

0 Kommentare

Regen in Klagenfurt, und am Ende hatte auch Papa Ernst auf der Tribüne feuchte Augen. Vor Freude. Denn Sohnemann Timo Altersberger hatte im Dress von St. Pölten gegen Austria Klagenfurt gestern eine Hochschaubahn der Gefühle erlebt – erst Pechvogel, dann der Held des Zweite-Liga-Spitzenreiters.

Porträt von Claudio Trevisan
Claudio Trevisan
Porträt von Stefan Burgstaller
Stefan Burgstaller
